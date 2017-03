Vụ “bị đánh chết sau khi cãi nhau với CSGT”: CSGT nói không liên quan

Hôm qua (12-4), trao đổi điện thoại với PV, Thượng tá Nguyễn Hoàng Tuấn, Trưởng Công an quận Tân Phú, từ chối trả lời kể cả khi được hỏi về những thông tin của nhóm CSGT kiểm tra, xử phạt anh Hiền cũng như việc yêu cầu các CSGT làm tường trình. Theo ông Tuấn, đây là “thông tin nội bộ” nên không thể cung cấp.

CSGT nói không cãi nhau với anh Hiền

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, tối 9-4 trên đường Lê Trọng Tấn, quận Tân Phú xảy ra một vụ ẩu đả. Nạn nhân là anh Trần Văn Hiền (ngụ phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân) được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong do bị chấn thương sọ não. Theo lời người nhà nạn nhân, trước khi xảy ra vụ ẩu đả anh Hiền bị một tổ CSGT Công an quận Tân Phú lập biên bản do vi phạm nồng độ cồn. Trong quá trình lập biên bản, giữa anh Hiền và CSGT có xảy ra cãi vã, anh Hiền còn hăm chụp ảnh CSGT.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, đêm 9-4, tổ CSGT này lập chốt trên đường Lê Trọng Tấn. Viên CSGT trực tiếp xử lý vi phạm của anh Hiền tên C., cùng với các thành viên trong tổ hiện vẫn làm việc bình thường.

Dù người thân nạn nhân kể lại đã chứng kiến cảnh cãi vã giữa CSGT và anh Hiền nhưng một số CSGT trong nhóm này khẳng định không hề có chuyện đó. “Theo quy định, khi có sự cự cãi, chống đối từ phía người vi phạm, chúng tôi sẽ ghi vào biên bản vi phạm” - một CSGT cho biết. Các CSGT này cũng nói rằng không hề hay biết vụ ẩu đả xảy ra đêm hôm đó, cho đến khi thông tin từ báo chí mới hay và lại càng không biết “ai đi chiếc xe SH” đánh nạn nhân.

Vợ và con đau xót trước cái chết oan khuất của anh Hiền. (Ảnh chụp ngày 12-4, sau đám tang của anh Hiền) Ảnh: HOÀNG TUYẾT

Hiện trường trước cổng Công ty Givral nơi nạn nhân bị đánh chết. Ảnh: HOÀNG TUYẾT

Trong khi đó, các nhân chứng là nhân viên bảo vệ của quán nhậu Phượng Cát và Công ty Givral đều không nhận diện rõ được hung thủ gây án và biển số xe. Một bảo vệ Công ty Givral cho biết thời điểm xảy ra vụ ẩu đả vào khoảng 22 giờ 20, có hai thanh niên đi cùng một chiếc xe SH màu đen chạy đến chặn đầu, người ra tay cao khoảng 1,7 m đánh nạn nhân độ khoảng 1, 2 phút rồi lên xe chạy mất. Đến khi thấy nạn nhân nằm gục ở vỉa hè, họ báo Công an phường Tây Thạnh có trụ sở cách đó khoảng 100 m.

Gia đình đau xót

Được biết anh Trần Văn Hiền rất chí thú làm ăn, đều đặn mỗi ngày từ 4 giờ sáng anh dậy đưa vợ đi lấy thịt heo rồi đem ra ngoài sạp trước đầu hẻm cho vợ bán. Sau đó đi bỏ mối thịt cho các bạn hàng rồi về nhà lo cơm nước.

Chị Thêm - vợ anh Hiền với vẻ mặt cam chịu cho biết chị không biết chữ nên dù có bức xúc trước cái chết oan ức của chồng cũng không biết làm đơn như thế nào. Chị bày tỏ: “Bây giờ lo tang cho ảnh xong xuôi rồi cuộc sống tới đâu hay tới đó chứ cũng chưa biết tính sao”.

Em Trần Văn Thoại (13 tuổi) là con trai duy nhất của anh Hiền nước mắt rưng rưng kể cái hôm ba gặp chuyện, lần cuối cùng Thoại chào ba rồi đi học, cho đến tối thì ba đã chết tức tưởi rồi. Từ hôm ba gặp nạn đến nay, em Thoại thức trắng đêm để lo lễ tang cho ba nên chưa quay trở lại việc học được dù kỳ thi học kỳ 2 sắp cận kề.

Gia đình nạn nhân ai cũng đau xót mỗi khi mường tượng đến cảnh anh Hiền đã van xin: “Đại ca ơi tha cho em đi”, thế nhưng hai thanh niên này vẫn hung hãn đánh anh đến chết.

Được biết Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Phú đã mời một số nhân chứng làm việc. Trong đó có hai người là bảo vệ của Công ty Givral. Một nhân chứng khác là một thanh niên hành nghề cơ khí, đã có mặt thời điểm tổ CSGT đứng chốt và chứng kiến thời điểm anh Hiền bị CSGT lập biên bản vi phạm giao thông cũng được mời. Theo anh Ngô Quang Ý, người đi cùng và cùng bị xử phạt vi phạm giao thông với nạn nhân Hiền, thì từ lúc bị CSGT thổi phạt rồi xảy ra cự cãi và đến lúc cầm biên bản ra về diễn ra trong khoảng 30 phút.

Trong giấy xác nhận của Công an quận Tân Phú gửi UBND phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân (nơi nạn nhân Hiền cư ngụ), Thượng tá Tăng Châu Long - Phó Trưởng Công an quận Tân Phú xác nhận anh Hiền bị đánh chấn thương sọ não chết.

