Vụ bị…nhiễm HIV oan: “Không bồi thường tổn thất tôi sẽ khởi kiện”

Anh Sửu cũng cho biết, anh gửi hồ sơ để đề nghị cơ quan chức năng rà soát lại kết luận ai sai và phải bồi thường tổn thất tinh thần, danh dự, vật chất cho anh.

“Khi không có cơ quan nào đứng ra chịu trách nhiệm bồi thường tôi sẽ kiện ra Tòa án”-anh Sửu nói.

Như Pháp Luật TP HCM đã đưa tin, năm 2003, anh Sửu đang thụ án tù (16 năm) tại Trại giam số 3 (thuộc Tổng cục VIII, Bộ Công an, đóng tại huyện Tân Kỳ, Nghệ An) thì Ban Phòng chống HIV/AIDS thực thuộc Trung Tâm Y tế Dự phòng tỉnh Nghệ An lấy máu xét nghiệm bị cáo Sửu xét nghiệm theo chương trình giám sát trọng điểm. Bị cáo Sửu “choáng váng” khi nhận được kết quả xét nghiệm dương tính với HIV. Từ kết quả này, Trại giam đưa bị cáo Sửu vào diện quản lý dành cho bệnh nhân bị nhiễm HIV, có mã số quản lý cụ thể. Đến năm 2007, bị cáo Sửu được chuyển diện quản lý từ Trung tâm Y tế Dự phòng Nghệ An cho Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh Nghệ An.

Đến năm 2013, anh Sửu kết thúc thời gian thi hành án, trở về nhà. Khi trở về địa phương, anh Sửu vẫn phải chịu sự quản lý, chăm sóc của Trạm Y tế phường Nghi Thu theo diện đối tượng nhiễm HIV. Anh Sửu và chị Nguyễn Thị Hải yêu nhau và khi đi đến quyết định hôn nhân (tổ chức đám cưới năm 2014) thì bị gia đình hai bên quyết liệt phản đối chỉ vì anh Sửu bị…nhiễm HIV.

Đến tháng 9-2014, BS Chế Đình Dũng, Trạm trưởng Trạm Y tế phường Nghi Thu thấy “kỳ lạ” là anh Sửu bị nhiễm HIV hơn 10 năm nhưng khỏe mạnh bình thường nên đã bảo anh Sửu nên đi xét nghiệm lại. Anh Sửu đến Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS Nghệ An và Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An xét nghiệm ba lần đều cho kết quả âm tính với HIV.

Ngày 1-4, đại diện các ban ngành liên quan như Sở Y tế tỉnh, Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh, Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh Nghệ An và Trại giam số 3 đã gặp gỡ, làm việc cùng anh Sửu. Tại buổi làm việc, Đại diện Sở Y tế Nghệ An và các ban ngành liên quan thừa nhận đây là sự nhầm lẫn, sai sót đáng tiếc và xin lỗi anh Sửu và gia đình về sự việc trên, nhưng từ chối bồi thường cho anh.

Phía Sở Y tế và cơ quan chức năng cho rằng, anh Sửu xét nghiệm cách đây hơn 10 năm, cơ sở vật chất còn thiếu thốn, đội ngũ chuyên môn chưa cao, toàn tỉnh Nghệ An lúc đó mới chỉ có hai người chuyên trách về HIV/AIDS. Thời điểm anh Sửu xét nghiệm là đang thụ án tù trong tại giam nên không có điều kiện để kiểm tra lại kết quả. Việc anh Sửu đòi bồi thường thiệt hại cũng khó bởi vụ việc liên quan đến nhiều đơn vị. Và để làm rõ việc nhầm lẫn này là sai phạm của ai cũng không dễ, bởi đây là trường hợp liên quan đến hai cơ quan là Trung Tâm phòng chống HIV/AIDS và Trại giam số 3.

Sở Y tế Nghệ An cũng đã gửi công văn về chính quyền địa phương nơi anh Sửu sinh sống thông báo tình trạng sức khỏe của anh Sửu hiện tại không nhiễm HIV và xóa tên anh Sửu trong danh sách những người bị nhiễm HIV.

Trả lời báo chí, ông Nguyễn Xuân Hồng, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Nghệ An cho biết: “Tính từ năm 1996, toàn tỉnh Nghệ An có khoảng 10.000 người nhiễm HIV được phát hiện thông qua xét nghiệm. Anh Sửu là trường hợp duy nhất xảy ra nhầm lẫn. Hướng giải quyết là rút kinh nghiệm giữa các ngành với nhau”.

Tuy nhiên anh Sửu cho rằng, anh chấp nhận lời xin lỗi, nhưng phải bồi thường thiệt hại những tổn thất mà anh và gia đình phải gánh chịu trong thời gian qua.