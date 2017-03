Vụ bốn đứa trẻ bỏ trốn khỏi nhà mở: Cơ quan công an vào cuộc

Ngày 11-11, Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai đã có văn bản đề nghị cơ quan chức năng của địa phương này khẩn trương điều tra vụ việc có liên quan đến bốn cháu bé tại nhà mở tỉnh Đồng Nai. Cùng ngày, Đại tá Nguyễn Phi Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết đã chỉ đạo Công an TP Biên Hòa tiến hành xác minh.

Ngày 11-11, tổ công tác gồm điều tra viên Công an TP Biên Hòa và đại diện VKSND TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã làm việc với Ban Giám đốc Sở LĐ-TB&XH và Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP.HCM, đồng thời lấy lời khai của cháu Diệp Tuấn Khoa trước sự chứng kiến của cán bộ trung tâm.

Cháu Khoa đã khai với tổ công tác là cháu thường xuyên bị bà Lê Thị Thanh Lan - Phó Chủ nhiệm nhà mở và ông Thanh (chồng bà Lan) đánh đập. Cả nhóm bỏ trốn là do sợ bị cô Lan đánh. Trước đó các cháu bé đã có năm lần lên kế hoạch bỏ trốn nhưng đến phút cuối lại không dám. Lúc ra ngoài, cả nhóm có ngồi ở đường ray xe lửa, khi thấy xe lửa đến thì cả nhóm bỏ chạy, trong đó chỉ có một mình cháu Diệp Hiếu Trung bị trượt chân té xuống đất. Khoa phân biệt những vết trầy trên lưng, mặt, bụng… là do bị té khi trốn ra ngoài, còn những vết bầm tím là do bị đánh. Cháu nói: “Chú Thanh có dặn con là có ai hỏi thì nói những vết thương là do bị té chứ không phải bị đánh”.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, thăm hỏi các cháu bé. Ảnh: DUY ANH

Sáng 11-11, đoàn công tác của Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam do ông Nguyễn Phước Lộc (Chủ tịch hội) dẫn đầu đã làm việc với Hội LHTN tỉnh Đồng Nai. Tuy nhiên, dù đã ba ngày xảy ra vụ việc đến nay chỉ là những tường trình, báo cáo mang tính chất chung. Cũng tại buổi làm việc này, bà Nguyễn Thanh Hiền - Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Đoàn kết Hội LHTN tỉnh Đồng Nai, kiêm chủ nhiệm nhà mở, đã thừa nhận có sai sót khi tự ý đưa hai đứa trẻ gồm Lê Gia Huy và Diệp Tuấn Khoa ra khỏi BV Nhi đồng 1 (TP.HCM). Bà Hiền có văn bản báo cáo lý do là có phóng viên báo Pháp Luật TP.HCM đến chụp ảnh và hỏi về tình hình sức khỏe, lo sợ các cháu bé hoảng sợ, đồng thời lúc này tâm trạng của chính bà cũng bấn loạn.

Tiếp xúc với phóng viên, bà Lê Thị Thanh Lan phủ nhận hoàn toàn mọi hành vi mà các cháu khai báo là đã bạo hành, ngược đãi chúng. Bà Lan đưa ra nhận định có khả năng bốn đứa trẻ bỏ trốn là do sự xúi giục của Bé Hai vì cháu bé này đang độ tuổi trưởng thành, có lẽ chán cuộc sống gò bó tại nhà mở.

Đặc biệt, khi nói chuyện riêng với Pháp Luật TP.HCM, chính cháu Quyết cũng thừa nhận rằng trước đây khá lâu, cháu bé này cùng với Bé Hai đã có một lần bỏ trốn khỏi nhà mở nhưng chỉ đi lang thang được hai ngày thì không có chỗ nương tựa nên đành quay về. Khi phóng viên hỏi vì sao bỏ đi thì Quyết khẳng định: “Tại người ta ác quá!”.

Bà Lê Thị Thanh Lan: Tôi không đánh các cháu! Tôi về nhà mở năm 2001, trước đó tôi là cán bộ đoàn của phường. Nhà mở hoạt động không có nguồn kinh phí của nhà nước, cán bộ Tỉnh đoàn và các trung tâm trực thuộc hằng tháng góp tiền để duy trì nuôi các bé. Mọi chi tiêu của nhà mở tôi đều tạm ứng trước rồi đề xuất quyết toán lại. Thỉnh thoảng có mạnh thường quân nào gửi tặng tiền không thông qua nhà mở mà giao trực tiếp cho Tỉnh đoàn. Cổng nhà mở cao hơn 2 m, sắt nhọn có thể là nguyên nhân khiến cháu Khoa bị gãy tay khi tìm cách leo qua. Ảnh: K.LY Đến bây giờ tôi cũng không tin và cũng không hiểu vì sao các cháu lại bỏ trốn. Tôi cũng cảm thấy có lỗi khi để các cháu bỏ đi như vậy nhưng tôi không đánh. Nếu nói tôi đánh đến mức các cháu sợ, bỏ đi thì lẽ ra các cháu phải bỏ đi lâu rồi. Bởi hằng ngày các cháu vẫn được đi học. Tôi cũng nhờ Bé Hai đi chợ, hai cháu Khoa và Trung cuối tuần vẫn về gia đình ở cách nhà mở không xa. Gia đình hai em rất hoàn cảnh, mẹ bị tâm thần, bà già yếu, không có cha. Bản thân Trung theo bà ngoại cháu nói là bị mụn ngứa nổi ghẻ, lở nên người cũng có sẹo thâm lại. Tôi cũng như bà cháu nhiều lần về là xoa dầu cho cháu. Khi bỏ trốn, các cháu trèo qua cổng nhà mở cao hơn 2 m. Lúc phát hiện ra, có vết máu và trên đó còn vướng lại chiếc dép nên có thể cháu bị gãy tay do leo cổng. Nếu các cháu được đón về lại nhà mở, tôi vẫn thương yêu, nhận chăm sóc các cháu, trừ khi Tỉnh đoàn không cho tôi làm nữa. KHÁNH LY ghi

Bà LƯU KIM CÚC, Phó Chủ nhiệm CLB Giáo dục viên TP.HCM: Chúng ta nên để yên cho các cháu một thời gian, vì hiện giờ các cháu còn rất hoảng loạn. Người dân và cơ quan chức năng không nên đến thăm các cháu nhiều, nếu thăm chỉ 1-2 người gặp gỡ, nói chuyện để giúp trấn an tinh thần các cháu. Ông NGUYỄN PHƯỚC LỘC, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam: Các cơ quan chức năng phải làm rõ nguyên nhân các cháu bỏ trốn; tại sao bị thương tích nặng nề như thế. Trước mắt, chúng ta nên có nhân viên tâm lý để giúp các cháu ổn định tinh thần, từ đó mới có thể khai thác từ các cháu để làm sáng tỏ. Mong cơ quan công an sớm có kết luận điều tra chính thức. Nếu điều tra có dấu hiệu bị xâm hại, bạo hành thì Tỉnh đoàn cũng có tiếng nói chính thức, có đề nghị khởi tố vụ án để làm rõ.

DUY ANH