Vụ bốn thợ lặn chết: Cơ quan chức năng đã cảnh báo trước

Ông Phan Thanh Hùng, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh Thừa Thiên-Huế, cho biết: Trước đó, trong quá trình kiểm tra, ông đã cảnh báo khí độc ở khoang tàu. Tuy nhiên, khi trục vớt, đơn vị trục vớt lại không lưu ý đến cảnh báo này và chủ quan nên đã xảy ra tai nạn đáng tiếc làm bốn thợ lặn chết (ngày 18-6). Theo ông Lê Trường Lưu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế, việc trục vớt tàu Onneskas One là yêu cầu cấp thiết, phải hoàn thành trước mùa mưa bão để đảm bảo an toàn hàng hải, phòng chống lụt bão năm 2013 và an toàn khu vực biên giới. Tuy nhiên, chủ tàu và đơn vị trục vớt phải phối hợp với các đơn vị chuyên môn để xử lý khí độc, bảo đảm môi trường và an toàn lao động trước khi tiến hành các hoạt động trục vớt.

VIẾT LONG