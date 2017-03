Vụ 'bớt xén' của người tâm thần: Số tiền sai phạm không thể hạ xuống

Tại buổi làm việc, ông Phú và bà Phương có đề nghị xem xét lại số tiền kết luận đã sai phạm. Ông Phú có cung cấp một số giấy tờ để chứng minh trong số tiền sai phạm hơn 530 triệu đồng (bớt xén từ tiền quần áo, chăn màn, dép, chiếu, khăn của người tâm thần và người neo đơn) có hơn 125 triệu đồng đã chi vào tiền công tác cho cán bộ trung tâm.



Thay vì mua đủ quần áo, chăn, màn, dép... cho người tâm thần thì lãnh đạo Trung tâm Bảo trợ xã hội Nghệ An đã lấy số tiền đó để đi làm việc khác. Trong ảnh: Bữa trưa của bệnh nhân tâm thần tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Nghệ An. Ảnh: Đ.LAM

"Ông Phú có xuất trình giấy tờ của số công tác phí, chúng tôi đã ghi nhận. Số tiền còn lại ông Phú giải trình đã chi cho đời sống cán bộ, nhân viên (tiền trực, thưởng tết), tiếp khách, đối nội, đối ngoại... nhưng không có tài liệu để chứng minh. Bà Phương cũng giải trình sai phạm hơn 200 triệu đồng tiền ăn hằng ngày của người tâm thần và đối tượng xã hội từ 2011 đến tháng 8-2015 nhưng không có tài liệu chứng minh nên không được chấp nhận.

Tổng số tiền sai phạm hơn 750 triệu đồng là không thể bớt xuống, không thể thay đổi được. Ông Phú và bà Phương đã nộp lại số tiền sai phạm trên. Chúng tôi đã làm đúng, không oan đâu. Cơ quan Công an tỉnh Nghệ An đã chủ động đến lấy hồ sơ về điều tra vụ việc. Ông Phú và bà Phương còn phải chứng minh trước cơ quan điều tra nữa" - bà Hoàng Thị Hường, Chánh Thanh tra Sở LĐ-TB&XH tỉnh Nghệ An, cho biết.

Theo bà Phương, về việc năm 2013 đã có đoàn thanh tra thanh tra định kỳ tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Nghệ An nhưng không kịp thời phát hiện sai phạm là do nghiệp vụ chưa tinh sâu, trách nhiệm thuộc về trưởng đoàn thanh tra lúc đó. Lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Nghệ An đang chỉ đạo kiểm điểm nghiêm túc đối với các phòng chuyên môn của Sở như Phòng Bảo trợ xã hội, Phòng Kế hoạch tài chính, trưởng đoàn thanh tra định kỳ của Sở năm 2013 tại trung tâm.

Ông Nguyễn Bằng Toàn, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Nghệ An, cho biết: "Thanh tra đã kết luận đúng, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm minh. Vụ việc cũng đang chờ Công an tỉnh Nghệ An điều tra, làm rõ sai phạm".

Như đã phản ánh, từ người đi làm từ thiện và một số người có quyền lợi ở trung tâm cũng làm đơn tố cáo, Thanh tra Sở LĐ-TBXH tỉnh Nghệ An qua thanh tra Trung tâm Bảo trợ xã hội Nghệ An đã phát hiện từ năm 2011 đến 2015, cán bộ của trung tâm đã sai phạm "bớt xén" hơn 783 triệu đồng. Trong đó, năm 2013-2014, lập hồ sơ, chứng từ, mua các mặt hàng trang cấp của đối tượng, thực tế mua với số lượng ít, kê khống các mặt hàng với số tiền là hơn 538 triệu đồng. Không cấp đủ chế độ ăn hằng ngày cho đối tượng từ năm 2011 đến tháng 8-2015 là hơn 218 triệu đồng.

Hiện Sở LĐ-TB&XH tỉnh Nghệ An đã tạm đình chỉ chức vụ và công tác đối với ông Phú và bà Phương. Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận hồ sơ vụ "ăn chặn" để vào cuộc điều tra.