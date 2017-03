Vụ cha đánh con dã man: Chuyển hồ sơ đến CQĐT

Ngày 19-10, Công an xã Đồng Thái đã bàn giao hồ sơ vụ Bùi Xuân Phong có hành vi hành hạ con trai là Bùi Xuân Thuận (báo Pháp Luật TP.HCM đã thông tin) đến Công an huyện An Dương (Hải Phòng) điều tra.

Trước đó, sáng 8-10, cô Đinh Thị Huế, giáo viên chủ nhiệm lớp 5A Trường Tiểu học Đồng Thái, phát hiện lưng và mông Thuận ngang dọc những vết bầm tím. Cô gặng hỏi thì Thuận trả lời là bị bố đánh. Cô Huế và bà Dụn (bà nội của Thuận) đã đưa Thuận tới công an xã trình báo. Bà Dụn cho biết Thuận là con vợ cả của Phong. Năm 2007, khi vợ chết, Phong đã bỏ hai anh em Thuận lại cho bà nuôi để đi lấy vợ khác. Ông Phan Văn Mai, Phó Trưởng Công an xã Đồng Thái, cho biết công an xã đã lấy lời khai, đồng thời dẫn Thuận đi khám chứng thương. Công an xã mời tới ba lần Phong mới chịu lên xã làm việc. Phong khai nhận nhiều lần đánh Thuận. Thuận chỉ muốn sống với bà nội vì sợ bố đánh. Ảnh: H.HOÀNG Ông Vũ Ngọc Hồng, Chủ tịch UBND xã Đồng Thái, cho biết Phong đã nhiều lần đánh đập con nhưng vì gia đình, hàng xóm không nhận thức đầy đủ nên đã không báo cáo cho chính quyền nên Phong chưa bị lập biên bản và xử phạt hành chính. Chiều cùng ngày, chúng tôi gặp Thuận, trên cơ thể cháu những vết bầm tím, xây xước đã đóng vảy.Thuận nói: “Cháu không muốn ở với bố, bố cháu hay đánh nên cháu sợ lắm. Cháu chỉ muốn ở với bà thôi”. Bà Dụn cho biết Thuận ngoài giờ học còn biết phụ giúp bà mọi việc. Mong muốn của bà là được nuôi hai cháu khôn lớn. Bà không muốn Phong nuôi con vì sợ anh ta tiếp tục hành hạ các cháu. HUY HOÀNG