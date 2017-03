Vụ chặt tay, cướp tài sản: Bốn tên cướp khai đã gây ra 10 vụ

Liên quan đến vụ “một mình chống cướp, cứu người” Pháp Luật TP.HCM (ngày 26-11-2012) đã thông tin, Công an quận 2 (TP.HCM) cho biết đã bắt giữ bốn nghi can trong vụ cướp trên. Đó là Hồ Duy Trúc, Nguyễn Hoàng Phương (cùng 17 tuổi, quê Ninh Thuận, tạm trú quận Tân Phú, TP.HCM), Trần Văn Luông và Huỳnh Thanh Sơn (cùng ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM).

Cả bốn thất nghiệp, sống lang thang và chọn kế sinh nhai bằng cách đi cướp. Đêm 24-11, chúng rời nơi ẩn náu là khách sạn PL (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh) rảo quanh nhiều tuyến đường để “săn mồi”. Khi đến quận 7, nhóm cướp phát hiện chị Nguyễn Thị ngọc Thúy (ngụ phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2) một mình đi xe SH trên đường nên lập tức bám theo. chị Thúy vừa đổ dốc cầu Phú Mỹ, bốn kẻ cướp biết đoạn đường này vắng vẻ nên ra tay.

Chúng cúp đầu xe làm nạn nhân loạng choạng tay lái té xuống đường. Biết gặp cướp, chị Thúy tri hô, lập tức chúng rút mã tấu chém liên tiếp buộc chị Thúy giơ tay chống đỡ và bị đứt lìa bàn tay phải. Nhóm cướp định lấy xe SH của chị Thúy nhưng do xe không nổ máy nên chúng bỏ lại hiện trường, chỉ cướp túi xách của chị bên trong có 5 triệu đồng. Chị Thúy lết bên lề đường kêu cứu, lúc này có người đi đường nhìn thấy nhưng không ai dám can thiệp. May mắn có anh Đặng Văn Nỡ (ngụ quận 2, TP.HCM) đi ngang qua chứng kiến, mưu trí giải cứu chị Thúy rồi đưa chị đến bệnh viện cấp cứu, phẫu thuật nối lại bàn tay.

Nạn nhân Nguyễn Thị Ngọc Thúy tại bệnh viện (trên). Đoạn đường xảy ra vụ cướp tàn độc đêm 24-11. Ảnh: HT

Sau khi gây án, nhóm cướp tháo chạy về hướng huyện Nhà Bè. Tại đây, tổ trinh sát hình sự đặc nhiệm Công an huyện Nhà Bè trên đường tuần tra đã phát hiện bốn thanh niên có dấu hiệu khả nghi nên bám theo đến khách sạn PL để kiểm tra. Từ thông báo của Công an quận 2 về vụ cướp tàn độc xảy ra dưới chân cầu Phú Mỹ, ngay trong đêm 24-11, Công an huyện Nhà Bè phối hợp Công an xã Bình Hưng (huyện Bình Chánh) ập vào khách sạn bắt giữ được bốn nghi can, thu giữ túi xách tang vật mà chúng vừa cướp được của chị Thúy.

Bước đầu, Trúc, Phương, Luông và Sơn thừa nhận đã chém đứt lìa bàn tay chị Thúy để cướp túi xách và cướp xe SH nhưng bất thành. Ngoài ra, chúng còn khai báo đã gây ra trên 10 vụ cướp khác chủ yếu trên địa bàn huyện Nhà Bè bằng thủ đoạn tương tự. Đa số các nạn nhân đều hoảng sợ trước thái độ hung hãn của chúng nên bỏ chạy thoát thân mặc cho chúng cướp tài sản.

Hiện Công an quận 2 đang tiếp tục mở rộng điều tra và truy xét các nghi can có liên quan.

HOÀNG TUYẾT - ĐĂNG LÊ