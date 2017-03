Vụ cháu bé 14 tháng tử vong: Phát báo bị cảnh cáo !

(PL)- Ngày 3-8, Công an xã Hóa An (TP Biên Hòa, Đồng Nai) đã lập biên bản cảnh cáo anh Nguyễn Văn Việt và anh trai Nguyễn Quang Tuyến về hành vi phát, tặng báo trước Trường Mầm non Tuổi Ngọc 4 ngày 27-7.

Ngày 26-7, báo Pháp Luật TP.HCM có đăng bài về vụ con trai anh Việt (14 tháng tuổi) bị tím tái khi gửi ở Trường Mầm non Tuổi Ngọc 4, sau đó chết tại bệnh viện. Anh Việt và anh Tuyến mua gần 100 tờ báo mang đến cổng trường phát cho phụ huynh. Sau đó, anh Tuyến bị công an khóa tay đưa về trụ sở, anh Việt bỏ chạy. PHAN THƯƠNG