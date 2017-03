Vụ Cháu bé bị bỏ trong thùng rác: gia đình nhận về nuôi dưỡng

Ngày 2/11, Phó Trưởng Công an phường Bình Hòa (TX.Thuận An) Nguyễn Thành Ngưng cho biết, đứa trẻ bị bỏ trong thùng rác ngày 30/10, đã được người thân của mẹ bé là chị H. T.V. (SN 1996, quê Nghệ An) đưa về quê nuôi dưỡng.

Trước đó, vào khoảng 16 giờ 30 ngày 30/10, Khoa Sản Bệnh viện Đa khoa Hoàn Hảo (phường Bình Hòa, TX.Thuận An) đã tiếp nhận một ca cấp cứu đặc biệt. Đối tượng được cấp cứu là một đứa trẻ sơ sinh trong tình trạng sức khỏe không được ổn vì bị bỏ trong thùng rác, mặt mày nhợt nhạt. Sau khoảng 30 phút cấp cứu, sức khỏe cháu bé đã tạm ổn và được xác định là bé trai, cân nặng 3,3kg. Bé trai bị bỏ rơi trong thùng rác đã được gia đình đem về nuôi Bác sĩ Trương Quốc Chương, Phó Giám đốc Bệnh viện Hoàn Hảo cho biết, sau 4 ngày được chăm sóc tại bệnh viện, sức khỏe cháu bé đã tạm ổn và đã xuất viện vào sáng 2/11. Theo A.Sáng - H.Thuận (Báo Bình Dương)