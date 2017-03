Vụ cháu bé “gây cháy”: Nghi vấn có… “đạo diễn”

Qua nghiên cứu khả năng gây cháy của cháu T. (Pháp Luật TP.HCM nhiều lần đưa tin), UIA và Viện Khoa học hình sự đã đưa ra năm nhận định cơ bản dẫn đến hiện tượng cháy. Theo ông Khanh, nhận định đầu tiên do yếu tố ngẫu nhiên, các vụ cháy xảy ra trùng hợp với sự xuất hiện của cháu T. “Nhận định thứ hai do có người “đạo diễn” các vụ cháy một cách tinh vi để phục vụ ý đồ nào đó. Tuy nhiên, khi biết có cơ quan công an vào cuộc nên “đạo diễn” này tạm thời rút êm, không gây thêm vụ cháy nào nữa. Điển hình là từ ngày 19-5 đến nay không xảy ra bất kỳ vụ cháy lớn, nhỏ nào” - ông Khanh nói.

Ông Khanh cho rằng từ hai nhận định nêu trên có thể khẳng định cháy không do cháu T. gây ra. Nhận định thứ ba là do điện từ trường hoặc các yếu tố lý, hóa gây ra cháy. Nhận định thứ tư có sự tương tác với môi trường sinh học nên gây cháy. “Nhận định cuối cùng không loại trừ yếu tố vô hình, tâm linh. Tuy nhiên, yếu tố vô hình và tâm linh là vấn đề nhạy cảm, cần nghiên cứu thật kỹ trước khi có kết luận” - ông Khanh cho biết.

TRẦN NGỌC