Vụ cháy lớn ở Kon Tum: Thiệt hại 9 tỉ đồng

Con đường nơi xảy ra hỏa hoạn

Ngoài ra, Công an tỉnh Kon Tum còn huy động hàng trăm cảnh sát cơ động, đặc nhiệm, cảnh sát giao thông, công an thành phố Kon Tum, công an phường và các đội bảo vệ dân phố tham gia chữa cháy, bảo vệ an toàn tài sản của các nạn nhân được cứu ra từ đám cháy.

Vụ hỏa hoạn xảy ra lúc 5 giờ sáng 2.1 gây thiệt hại cho 5 gia đình với 6 cửa hàng và nhà cửa, hàng hóa (3 chủ ở đường Hoàng Văn Thụ và 2 chủ ở đường Trần Hưng Đạo).

Theo lời khai ban đầu của các nạn nhân vụ cháy với ngành chức năng thì tổng thiệt hại do hỏa hoạn gây ra là 9 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Kon Tum trong ngày 2.1 đã khám nghiệm hiện trường để xác định nguyên nhân vụ hỏa hoạn.



Lực lượng cảnh sát tại hiện trường

Hiện trường vụ hỏa hoạn

Hàng hóa cái bị cháy thành than, cái nham nhở

Theo Phạm Anh - Hoàng Ngọc (TNO)