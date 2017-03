Vụ cháy tại công ty Sách Phú Yên thiệt hại hơn 2,5 tỉ đồng

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy. Ảnh: TẤN LỘC

Theo thống kê ban đầu của DNTN Tiên Tâm- doanh nghiệp thuê mặt bằng tại Công ty CP Sách- thiết bị trường học Phú Yên, vụ cháy đã làm sập toàn bộ hệ thống nhà xưởng, thiêu rụi hơn 100 m3 gỗ, trong đó có 1.700 bộ bàn ghế học sinh chuẩn bị giao cho các trường học, cùng gỗ nguyên liệu, nhiều thiết bị, máy móc, ước thiệt hại hơn 2,5 tỉ đồng. Ngoài ra, vụ cháy còn thiêu hủy nhiều hàng hóa, vật tư, sách vở… của Công ty CP Sách- thiết bị trường học Phú Yên, thiệt hại gần 100 triệu đồng.

Cũng theo đại diện DNTN Tiên Tâm, chiều 13-9, doanh nghiệp này có cho người lắp đặt thêm một máy bào. Đến cuối ngày, hệ thống điện trong nhà xưởng đã được ngắt tự động. Tuy nhiên, theo một cán bộ công an điều tra tại hiện trường, cơ quan công an sẽ gửi một số mẫu vật đi giám định để xác định nguyên nhân vụ cháy, trong đó không loại trừ nguyên nhân do chập điện.

Hơn 100 m3 gỗ thành phẩm và nguyên liệu đã bị lửa thiêu rụi. Ảnh: TẤN LỘC

Sau khi vụ cháy xảy ra, dư luận đang đặt câu hỏi vì sao một xưởng chế biến gỗ quy mô lớn được đặt giữa khu dân cư cùng nhiều công sở. Khu đất làm nhà xưởng chế biến gỗ, bãi chứa gỗ nguyên liệu này rộng 750m2, của Công ty CP Sách - thiết bị trường học Phú Yên cho DNTN Tiên Tâm thuê từ năm 2006 đến nay.

Như PLO đã thông tin, lúc 1 giờ 30 sáng nay (14/9), đám cháy tại Công ty CP Sách- thiết bị trường học Phú Yên đã được khống chế sau hơn ba tiếng đồng hồ nỗ lực dập lửa. Lúc 22g ngày 13-9, đám cháy bùng lên từ xưởng chế biến gỗ của DNTN Tiên Tâm thuê mặt bằng của Công ty CP Sách - thiết bị trường học Phú Yên. Khu vực này chứa hơn 200 m3 gỗ cùng nhiều thiết bị dễ cháy trong khi có gió nam thổi mạnh nên ngọn lửa lan rất nhanh, bùng lên cả chục mét, uy hiếp hai khu nhà kho chứa sách vở, thiết bị, vật tư, tài liệu bên cạnh cùng nhiều cơ quan, công sở gần đó.

Hàng chục gia đình lân cận phải sơ tán khẩn cấp tài sản, đồ dùng ra đường để hạn chế thiệt hại khi lửa cháy lan sang. Công an tỉnh Phú Yên đã điều 10 xe chữa cháy cùng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc nhiều lực lượng đến dập lửa. Trung đoàn Không quân 910 cũng điều động lực lượng cùng phương tiện tham gia chữa cháy.