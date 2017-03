Vụ chết tập thể ở Hải Phòng: Cả nhóm 9 người "chơi" thuốc lắc bị chết ngạt

Sáng nay (7/2/2011), Công an TP Hải Phòng cho biết, qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, bước đầu xác định 9 thanh niên tử vong trong căn nhà số 122 Nguyễn Văn Hới (phường Cát Bi, quận Hải An, Hải Phòng) là do bị ngạt.

Trước đó, lúc 15 giờ chiều 6/2/2011, ông Phạm Văn Thúc, trú tại 560 đường Ngô Gia Tự, sau nhiều lần liên lạc điện thoại với con trai là Phạm Văn Thức (sinh năm 1983) nhưng không được, đã tới nhà 122 Nguyễn Văn Hới, thì phát hiện 9 thanh niên (trong đó có con trai ông) nằm la liệt trên nền nhà. Tám nạn nhân được xác định tử vong cùng với Thức gồm: Vũ Duy Cường, SN 1994; Phạm Duy Hiệp, SN 1993; Vũ Thanh Hương, SN 1986; Nguyễn Mạnh Hiếu, SN 1982; Trần Đức Thịnh, SN 1994; Nguyễn Duy Thành, SN 1990, cùng trú tại quận Lê Chân; Hoàng Thị Huyền Trang, SN 1986, ở quận Ngô Quyền; Nguyễn Hồng Đăng, SN 1982, ở quận Hải An. Trong số này, Vũ Thanh Hương và Vũ Duy Cường là hai chị em ruột, bản thân Hương đã có hai con nhỏ. Nhiều người dân đến xem vụ việc - Ảnh: Trường Giang Nhận được thông tin vụ việc, Công an TP Hải Phòng đã khám nghiệm hiện trường, xác định nhóm thanh niên này đã chết từ trước đó khoảng 10 giờ. Trên người các nạn nhân không có vết thương nào. Sàn nhà cốc chén đựng nước ngọt và rượu vang uống dở nằm ngổn ngang. Tối 6/2/2011, cơ quan chức năng đã mổ tử thi xác định nguyên nhân cái chết. Kết quả, các nạn nhân đều sử dụng chất ma túy tổng hợp (thuốc lắc), sơ bộ xác định nguyên nhân dẫn đến cái chết của 9 thanh niên là do sử dụng thuốc lắc, bị ngạt chết. Theo điều tra, đêm 5/2/2011, số thanh niên trên đi nhảy tại một sàn nhảy trên đường Lạch Tray, sau khi sàn nhảy đóng cửa, cả nhóm tụ tập tại ngôi nhà trên tiếp tục sử dụng thuốc lắc để nhảy, dùng loa công suất lớn và đèn màu gây ảo giác. Đến khoảng 1 giờ sáng 6/2/2011, do khu vực bị mất điện nên nhóm thanh niên đã đưa ôtô 4 chỗ biển số 16M-0066 vào nhà nổ máy để nghe nhạc và dùng ánh sáng đèn ôtô tiếp tục thác loạn. Do xe ôtô xả khí thải trong căn nhà đóng kín cửa nên dẫn đến tất cả bị chết ngạt. Theo P.H.S (TNO)