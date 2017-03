Vụ chìm tàu bốn ngư dân mất tích: Tìm được thi thể ba ngư dân

Trong đó, thi thể anh Hoàng và anh Tòa được tìm thấy trên gần cửa biển, còn anh Hải bị mắc kẹt trong cabin tàu: “Riêng ngư dân Phạm Thú vẫn chưa tìm thấy. Hiện chúng tôi đang tổ chức lực lượng Đồn Biên phòng và hải đội hai triển khai dọc bờ biển Thuận An để tìm kiếm thi thể còn lại…”.





Lai dắt chiếc thuyền gặp nạn vào bờ. Ảnh: V.LONG

Người thân gia đình anh Thứ trông ngống tin bên bãi biển. Ảnh: V.LONG

Nhiều ngư dân tham gia cùng lực lượng chức năng tìm kiếm thi thể còn lại. Ảnh: V.LONG

Đưa thi thể anh Tòa vào bờ. Ảnh: V.LONG

Cũng theo ông Tâm, ba thi thể trên đã được người nhà nhận về an táng. Hiện chiếc tàu gặp nạn đã được lai dắt vào bờ.

Cùng ngày, ông Lê Trường Lưu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế, đã đến tận nơi chỉ đạo cứu hộ và động viên những gia đình có người chết và mất tích. Theo ông Lưu, tỉnh sẽ có hỗ trợ cho những gia đình gặp nạn theo quy định của nhà nước.

Ông Hồ Minh Hiền, người sống sót duy nhất, cho biết tàu cá TTH-6629, ra khơi đánh cá vào ngày 16-1, sáng 18-1, tàu vào bờ. Khi đến cửa biển Thuận An thì tàu chết máy. Lúc này, tôi và bốn anh em còn lại trên thuyền mặc áo phao để vừa sửa máy trên tàu vừa phát tín hiệu cấp cứu. Do sương mù dày đặc, sóng biển lớn đánh làm thuyền chìm dần. Tôi và anh em kịp nhảy ra khỏi tàu nhưng giây lừ mắc vào áo phao khiến cả năm người phải cởi bỏ áo phao để bơi: “Ban đầu ba người ôm nơi mạn tàu, ông Thú ôm cái thùng nước, còn tôi chụp cái nắp hầm bằng phao. Sau đó, cả năm người cùng bơi vào bờ, nhưng do trời quá lạnh và mưa nên họ cứ lần lượt chìm dần. Tôi bơi theo hướng vào bờ khoảng 1 tiếng đồng hồ thì kiệt sức, nhưng bất ngờ có tàu trong bờ ra cứu…”- ông Hiền kể.

VIẾT LONG