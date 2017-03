Vụ chó berger cắn chết người: Có chi tiết chưa thể hiện trong hồ sơ

Đại tá Nguyễn Công Chức, Trưởng Công an TP Buôn Ma Thuột: “Có VKS giám sát nên tôi tin” Ông Chức nói quan điểm của cơ quan điều tra đã thể hiện rõ trong bản thông báo gửi cho báo chí và kết quả điều tra là ông Sơn vô can trong vụ này. Ông Chức nói kết quả điều tra là khách quan, vì ông đã cho mời kiểm sát viên tham gia ngay từ đầu, tất cả lời khai và kết quả thực nghiệm đều có sự chứng kiến của viện. . Thưa ông, vì sao lời khai của hai nhân chứng quan trọng là chị Điệp và chị Trâm đã không được chấp nhận? + Kết quả thực nghiệm cho thấy lời khai này hoàn toàn không đúng sự thật. Chị Điệp bảo nhìn thấy ông Sơn nhưng thực nghiệm thì không, người nhìn thấy lại là chị Trâm nhưng không thể thấy rõ. Khoảng cách ấy theo thực nghiệm cũng không thể nghe rõ lời kêu cứu. . Hai nhân chứng cùng đi mót cà phê với bà Ngắn cho rằng biên bản thực nghiệm không đúng sự thật nên đã không ký vào…? + Đó là quyền của họ, chúng tôi đã giải thích, kết quả này có sự chứng kiến và giám sát của VKS nên tôi hoàn toàn tin. . Theo ông, người dân có được quyền vào rẫy người khác mót cà phê không? + Theo tôi biết thì đó là chuyện bình thường, nếu chủ rẫy phát hiện không cho mót thì dẫn ra. . Người dân có được phép nuôi chó dữ thả rông trong rẫy, trong vườn không, thưa ông? + Tôi chưa thấy văn bản nào cấm, kể cả nghị định về quản lý chó nuôi vừa mới ban hành cũng không thấy đề cập điều này. . Với vụ việc gây nhiều luồng dư luận như thế này, liệu ông có yên tâm với kết quả điều tra vừa rồi? + Tôi thì hoàn toàn tin nhưng VKSND TP có quyền phúc cung nếu thấy cần thiết, VKSND tỉnh lấy lên xem xét hoặc cơ quan điều tra Công an tỉnh có quyền lấy lên điều tra nữa nếu thấy cần, vì họ có quyền. . Cám ơn ông.