Vụ chó cắn chết người: Không thể bỏ qua thông tin quan trọng

Công an Đắk Lắk làm rõ một số chi tiết mà báo chí nêu Đại tá Nguyễn Công Chức, trưởng Công an TP Buôn Ma Thuột, cho biết sáng 26-2, ban giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk đã triệu tập cuộc họp với lãnh đạo Công an TP Buôn Ma Thuột cùng các điều tra viên trong vụ đàn chó của ông Phạm Ngọc Thành và bà Nguyễn Thị Hòe cắn chết bà Phạm Thị Ngắn vào ngày 21-1. Buổi làm việc nhằm làm rõ một số vấn đề liên quan mà báo chí đã phản ánh trong thời gian qua. Theo ông Chức, Công an TP Buôn Ma Thuột sẽ trả lời bằng văn bản cho cơ quan báo chí vào ngày thứ hai (1-3) về những gì mà báo chí nêu, sau khi Cơ quan CSĐT Công an TP Buôn Ma Thuột có kết luận không khởi tố hình sự vụ án. Đ.ĐỐI - TR.TÂN