Vụ chôn thuốc trừ sâu: Khai báo 380kg, khai quật hơn... 3 tấn

Sau hơn 10 ngày tiến hành khai quật hiện trường, đến nay, đơn vị thi công đã thu gom được hàng tấn chất thải độc hại. Quá trình khai quật vẫn đang được tiến hành gấp rút.



Đến ngày 22/10, sau hơn 10 ngày tiến hành việc khai quật hiện trường các hố chôn chất thải độc hại tại công ty CP Nicotex Thanh Thái, đơn vị thi công đã tiến hành khai quật được 4 vị trí.









Khai quật tại hố gia nhiệt.











Những vỏ thùng phuy và nhiều chai lọ, vỏ bao thuốc được phát hiện.







Phía dưới lòng đất sau nhà xưởng công ty CP Nicotex Thanh Thái sau khi được khai quật lên.











Nhiều chai thuốc và bao thuốc còn nguyên.



Trong đó vị trí đầu tiên tại bể gia nhiệt được dự báo là khó khăn và có nhiều hóa chất độc hại nhất. Tại vị trí này theo khai báo ban đầu có 380kg hóa chất được chôn cất. Tuy nhiên, kết thúc việc khai quật tại đây, đơn vị thi công đã thu gom được hơn 3 tấn chất thải dạng lỏng; hơn 5,4 tấn bùn; hơn 2,4 tấn đất nhiễm độc.Ngoài ra, đơn vị thi công còn thu gom được nhiều loại chai lọ, vỏ bao bì, trong đó có nhiều vỏ và chai lọ còn nguyên... Hiện đơn vị thi công đang khai quật vị trí thứ 4 nơi người dân phát hiện một số thùng phuy đã hoen gỉ. Tại vị trí này mới khai quật bước đầu trên đã phát hiện các nắp thùng phuy và nhiều vỏ bao thuốc, chai lọ…Trước đó, đơn vị thi công khai quật và tổ giám sát nhân dân thực hiện đã phát hiện thêm hơn 10 tấn chất độc hại để trong một nhà kho, ngay trên mặt đất trong điều kiện nhà kho, chum, can đựng rất sơ sài. Qua kết quả kiểm đếm cho thấy có 109 can chất thải nguy hại dạng lỏng, tổng khối lượng 3.332,7kg; 83 chum nhựa chứa chất thải nguy hại dạng bùn, khối lượng 3.602,8kg; 12 thùng phuy sắt chứa rác thải nguy hại, khối lượng chưa được xác định; 1 phuy sắt chứa nước rửa bể; 1 bao jumpo chứa các phuy sắt gỉ trong bể chôn lấp; toàn bộ khối lượng trên sau đó được đóng gói bảo quản tại kho để chuyển đi xử lý.Ngoài ra, còn phát hiện 70 bao chứa đất nhiễm hóa chất thuốc bảo vệ thực vật với tổng khối lượng 2.335kg; một khối lượng bêtông, gạch đá nhiễm thuốc bảo vệ thực vật đã được tập kết và cô lập; 1 khối lượng vỏ thùng phuy chứa thuốc bảo vệ thực vật; tất cả khối lượng đất nhiễm đã được cô lập bảo quản theo đúng quy cách chờ phân tích mức độ ô nhiễm để xử lý trong giai đoạn II.Vụ việc công ty CP Nicotex Thanh Thái chôn chất thải độc hại xuống đất đã quá rõ ràng, hiện đơn vị chức năng đang khai quật hiện trường và tiến hành các bước xử lý môi trường tại đây.Đến thời điểm này đã bước sang ngày thứ 12 chính thức khai quật hiện trường các hố chôn. Cán bộ công nhân viên công ty CP đầu tư Công nghệ Tài nguyên Môi trường Việt Nam đang tích cực trong việc khai quật hiện trường, thu gom chất thải độc hại tại đây.Sáng ngày 22/10, phóng viên đến công ty CP Nicotex Thanh Thái để ghi nhận hiện trường khai quật. Sau quá trình kiểm tra nghiêm ngặt từ vòng ngoài, một thành viên của lực lượng an ninh dẫn phóng viên vào khu hành chính của công ty Thanh Thái.Tại đây sau một lúc báo cáo, người này quay ra cho biết đã hết giờ hành chính nên đợi sang chiều quay lại. Đúng hẹn, chiều cùng ngày, phóng viên quay lại khu hành chính công ty CP Nicotex Thanh Thái để được giúp đỡ.Tuy nhiên, ông Nguyễn Thế Mạnh, Phó trưởng phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Thanh Hóa - Tổ trưởng tổ giám sát khai quật hiện trường sau khi kiểm tra thẻ nhà báo liền đưa ra lý do: “Cái này là UBND tỉnh đang chỉ đạo”. Khi phóng viên đề nghị cho xem văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, ông Mạnh nói: “Văn bản chung, chỉ đạo chung cho hoạt động khai quật và xử lý chất thải nguy hại tại công ty Thanh Thái và giao cho chúng tôi trong này có rất nhiều lực lượng”.Phóng viên đã gọi điện trao đổi với ông Nguyễn Đức Quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, ông Quyền cho biết: “Là phóng viên, nhà báo thì xuất trình thẻ rồi vào thôi, chứ không có ai ngăn cản, mình cứ làm theo đúng quy định. Tất nhiên trong khu vực đấy (hiện trường khai quật các điểm chôn chất thải nguy hại) UBND tỉnh có quy định những ai có phận sự thì mới được vào, còn báo chí thì mình cứ xuất trình giấy tờ mà vào”.Mặc dù phóng viên đã trao đổi lại ý kiến của Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Mạnh vẫn một mực không cho phóng viên tiếp cận hiện trường, buộc phóng viên phải liên hệ với một số thành viên tổ giám sát đại diện cho nhân dân để nắm thông tin liên quan.