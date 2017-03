Vụ chồng nhờ bạn hiếp dâm vợ: Cả hai bị can đều được tại ngoại

(PL)- Chiều 28-2, Công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) cho biết hai bị can Nguyễn Đức Mạo và Ngô Trí Dương (cùng bị khởi tố về tội hiếp dâm) được tại ngoại.

Theo đó Mạo, Dương ra đầu thú, thành khẩn khai báo, phạm tội lần đầu, có người thân bảo lãnh nên cả hai được tại ngoại. Hiện Mạo và Dương (cùng trú xã Kim Liên) đang làm ruộng vừa đi phụ hồ. Cơ quan điều tra xác định người bị hại là chị NTH (24 tuổi, vợ của Mạo) và đang làm rõ chị H. bị bệnh tâm thần trước hay sau khi bị hiếp dâm. Theo bà NTP - mẹ của chị H., sau khi bị hiếp dâm chị H. do quá uất ức hành vi của chồng đến mức phát bệnh tâm thần. Thời gian qua, mẹ và anh chị H. đưa chị H. đến BV Tâm thần tỉnh Nghệ An điều trị. Bà P. cũng cho biết tòa án đã nhiều lần mời chị H. đến để xử ly hôn nhưng chị H. đang bị bệnh tâm thần không làm chủ được hành vi dân sự nên gia đình đề nghị trưng cầu giám định tâm thần cho chị H.