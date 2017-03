Vụ “chủ tịch xã mất tích”: Công an đã bắt giam

(PL)- Ngày 9-1, Công an huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) đã bắt giam theo lệnh truy nã bị can Lê Thanh Bình (Chủ tịch UBND xã Tân Thành) khi bị can đang lẩn trốn trong một khách sạn tại TP Nha Trang (Khánh Hòa).

Như chúng tôi đã thông tin, lợi dụng cương vị chủ tịch xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam, bị can Bình đã huy động hàng chục tỉ đồng của người dân ở các địa phương TP.HCM, Đồng Nai, Bình Thuận rồi đột ngột biến mất vào ngày 25-12-2009. Khi bị bắt, trong túi bị can không còn đồng nào, công an phải thanh toán gần 2 triệu đồng cho khách sạn. PHƯƠNG NAM