Vụ cờ bạc lộng hành tại Bình Thạnh: Công an thừa nhận có thiếu sót

“Từ trước tết, chúng tôi đã triển khai ngăn chặn các hoạt động tệ nạn, cờ bạc trên địa bàn. Kiên quyết không để xảy ra tình trạng cờ bạc công khai ngoài đường như mọi năm và hạn chế được điều này. Tuy nhiên, nạn cờ bạc lén lút trong các khu dân cư thì chưa làm triệt để. Đây cũng là phần lỗi của anh em. Hiện tại, chúng tôi đang làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân. Qua xác minh, chúng tôi khẳng định sự việc báo đăng là có. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ củng cố chứng cứ để tiếp tục điều tra, xử lý triệt để” - ông Thường nói.

Về nhận định “các sòng bạc chỉ là những sòng bạc nhỏ lẻ, tự phát của công nhân, sinh viên chơi vài ba bữa tết. Chỉ một số ít người tham gia, còn lại chủ yếu là những người đứng coi… không có quy mô tổ chức lớn” của Trung tá Nguyễn Văn Hừng, Phó Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Thượng tá Thường nói: “Việc Trung tá Hừng cho rằng các sòng bạc nhỏ, lèo tèo… chúng tôi đang tiến hành kiểm tra và chưa có kết luận vì vụ việc đang trong quá trình điều tra. Sau khi có kết quả, chúng tôi sẽ có trả lời chính thức”.

Liên quan đến Tuấn “khều”, người trực tiếp quản lý sòng bạc, tham gia vụ nổ súng và đâm anh Cường trọng thương đêm 6-1, Công an quận Bình Thạnh đang cho mời các bên liên quan lên để làm rõ. Công an đang tiếp tục truy bắt Phong, người đã tham gia vụ nổ súng này, đã bỏ trốn. Chiều 11-3, anh Cường cũng được Công an quận Bình Thạnh mời lên lấy lời khai.

Về dư luận cho rằng có sự bảo kê nên sòng bạc, trường gà mới tồn tại được, ông Thường nói: “Nếu điều tra mà phát hiện bất kỳ ai trong lực lượng công an có liên quan tới việc bảo kê, chúng tôi kiên quyết xử lý nghiêm”.

HÀN GIANG