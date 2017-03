Vụ cờ bạc lộng hành tại Bình Thạnh, TP.HCM: Có né tránh sự thật?

Tệ nạn công khai, sao không biết? Đọc loạt bài “Cờ bạc lộng hành tại quận Bình Thạnh”, không biết lãnh đạo các phường có tệ nạn mà báo đã phản ánh nghĩ gì khi những tệ nạn trên địa bàn phường mình lại do báo chí ra tay “dẹp”. Tôi không thể không đặt dấu hỏi cho việc quản lý địa bàn của chính quyền địa phương vì nó tồn tại cả năm trời trở lên chứ không phải mới “làm ăn” có một vài ngày. Tất nhiên khi làm việc bất chính họ phải cảnh giác, phòng bị, canh gác… công an và nhất là họ không thể thiếu bóng dáng các tay anh chị, đầu gấu giang hồ để bảo kê. Nhưng cho dù có kín kẽ mấy thì cũng không thể lọt qua tai mắt của người dân, của chính quyền địa phương, nhất là việc tập trung thường xuyên liên tục cả nhóm hàng chục người. Hơn nữa, họ còn đá gà công khai ngay tại hẻm chứ có lén lút đâu. Vậy thì chính quyền ở đâu khi tệ nạn diễn ra? Điều mà tôi thấy khó hiểu là công an khu vực này ở đâu mà để địa bàn mình xảy ra tệ nạn như vậy. Nhà cháu tôi ở một con hẻm quận 6, TP.HCM. Nơi này buổi trưa có nhiều người tụ tập lại đá gà ăn tiền. Thường thì họ tụ tập gây mất trật tự, làm ồn ào ảnh hưởng đến giờ giấc ngủ trưa của người dân. Nguy hiểm hơn là họ đá gà xong quay ra đánh nhau làm mọi người nhiều phen mất vía nhưng có báo công an phường thì họ chỉ xuống khi tụi kia đã dọn dẹp xong “bãi chiến trường”. Làm riết vài lần mà không thấy hiệu quả, kể cả báo công an phường mà cũng không “dẹp” được nên cháu tôi và nhiều người khác đã bí mật báo công an quận theo dõi và công an quận đã túm gọn, trả lại sự bình yên cho con hẻm. Sau lần đó, anh công an khu vực bị đổi đi đâu mất. Tôi nghĩ cái chính là chính quyền địa phương có quyết liệt “dọn dẹp” các tệ nạn này hay không. Tôi thấy người dân chỉ cần rục rịch xây nhà là đã thấy bóng dáng của thanh tra xây dựng phường xuất hiện, mới chuyển tới ở nhà trọ mấy ngày công an khu vực đã nhắc nhở đăng ký tạm trú. Hay như vụ đánh nhau, tụ tập đông người một chút đã thấy bóng dáng công an xuất hiện, còn chuyện đánh bài, đá gà từ ngày này qua ngày khác hổng lẽ các anh này không biết? Phải có “địa chỉ” để xử lý mới mong làm trong sạch địa bàn, người dân mới an tâm sinh sống. NGUYỄN VĂN SÁU(TP.HCM) Nắm chắc địa bàn, tội phạm hết đất sống Công an địa phương mà không biết có các tệ nạn này thì tôi e là không thuyết phục được ai. Tôi cũng sống ở quận này và anh công an khu vực chỗ tôi ở mới làm được gần một năm nhưng rành rẽ mọi ngóc ngách, hẻm hóc ở khu phố. Anh này còn nắm rõ người từng vào tù ra khám trên địa bàn và cùng các tổ trưởng thường xuyên “chăm sóc” họ để nắm được cuộc sống của những người này. Gần đây, có nhiều người nơi khác tới đây dỡ nắp hố ga để câu lươn và không đậy lại gây nguy hiểm. Nhiều người dân báo chính quyền địa phương và chính quyền quyết liệt tuần tra, phục kích… nên họ không dám dỡ nắp hố ga nữa. Mới đây, khi nhận tin báo có nhóm người đến khu đất trống tổ chức đá gà, lập tức công an khu vực cùng một số người khác xuống ngay địa bàn làm nhóm đá gà bỏ chạy tán loạn. Chuyện công an khu vực uống trà với mấy bác cán bộ hưu trí ở đây là chuyện rất quen thuộc. Người dân chúng tôi có thể gọi điện thoại cho anh bất cứ lúc nào nên khu vực tôi ở rất bình yên và không có tệ nạn cờ bạc, đá gà. Nếu anh công an khu vực nào cũng nắm chắc địa bàn, tôi tin là tội phạm cờ bạc sẽ hết đất sống. Ông TRẦN VĂN CẦN,phường 13, quận Bình Thạnh, TP.HCM