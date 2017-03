Vụ cơ trưởng mang lậu 6 kg vàng: Có thể để thanh toán nợ

“Hiện phía Hàn Quốc không chịu tiết lộ bất cứ điều gì” - ông Thanh nói.

Cũng theo ông Thanh, Cục Hàng không Việt Nam vừa chỉ đạo Tổng Công ty Hàng không Việt Nam khẩn trương kiểm tra, rà soát và triển khai các biện pháp hiệu quả để tránh tái diễn hành vi lợi dụng vị trí làm việc để buôn lậu, vận chuyển trái phép tài sản, hàng hóa.

Trong khi đó, theo ông Trần Thanh Hải, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kinh doanh và Đầu tư vàng Việt Nam, khó có việc buôn lậu vàng từ Việt Nam sang Hàn Quốc. Lý do là hiện giá vàng Hàn Quốc gần sát so với giá thế giới, thấp hơn giá vàng tại Việt Nam 3-4 triệu đồng/lượng. Do vậy, nhiều khả năng số vàng này được đem sang Hàn Quốc để thanh toán nợ. “Chẳng hạn anh vay nợ một người ở Hàn Quốc vài chục ngàn USD. Nếu muốn chuyển USD qua hình thức mậu dịch thì phải có giấy tờ chứng minh, hợp đồng... nên rất khó thực hiện. Còn đem hàng chục ngàn USD qua đường hàng không cũng không khả thi do khá cồng kềnh nên trong trường hợp này đem vàng sẽ gọn hơn” - ông Hải ví dụ.

V.LONG - Y.TRANG