Vụ cướp như trong phim

TỪ LỜI TÂM SỰ CỦA TÊN CƯỚP

Gần 10 giờ đêm 22-11-2009, trực ban hình sự Công an Nha Trang nhận được tin báo: tại đại lý điện thoại số 18 Lê Hồng Phong thuộc phường Phước Hải vừa xảy ra vụ cướp nghiêm trọng. Đối tượng sau khi dùng dây siết cổ làm người bán hàng bất tỉnh đã lấy đi 31 chiếc sim điện thoại, 1 điện thoại di động hiệu Matala, một chiếc điện thoại để bàn và hơn 3 triệu đồng tiền mặt.

Nạn nhân là chị Đỗ Thị Kim Cương, sinh 1985, trú tại 4/3 Lê Hồng Phong, nhân viên bán hàng, hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện. Hiện trường vụ án để lại vẫn còn nhiều vết máu loang trên tường ngay sau chỗ ngồi của nạn nhân, một sợi dây dù, một đôi dép Lào màu vàng nhạt. Vụ án xảy ra ngay trên tuyến đường có đông người qua lại, vào thời điểm chưa quá khuya nên rất có thể thủ phạm đã tính toán kỹ lưỡng về quy luật hoạt động của cửa hàng.



Nông Đức Kiên

Tại bệnh viện với khuôn mặt còn bầm tím, tinh thần vẫn hoảng loạn, chị Đỗ Thị Kim Cương cho biết đối tượng là một thanh niên khoảng 20 tuổi, mặc áo trắng, quần Jeans xanh, nói giọng Bắc. Mặc dù không biết tên tuổi nhưng người thanh niên này đã đến đây mua thẻ gọi điện thoại vài lần nên chị có quen mặt. Buổi tối khi xảy ra vụ cướp, gã đến và chủ động kéo ghế ra sau quầy bán hàng ngồi nói chuyện với chị Cương.

Sau đó một lúc gã hỏi mua 2 chiếc sim điện thoại và nhờ chị Cương dùng máy của chị để kích hoạt. Đang mải kích hoạt thì bất ngờ đối tượng dùng dây trong túi quần siết cổ chị Cương. Cuộc vật lộn giằng co diễn ra một lúc thì chị Cương ngã xuống bất tỉnh , đầu đập mạnh vào tường, không còn biết gì nữa. Một chi tiết quan trọng khác mà chị Cương cung cấp là có lần đối tượng nói với chị là làm công nhân xây dựng...

Các trinh sát được lệnh tỏa đi các công trường xây dựng trong thành phố để xác minh. Sáng 23-11 tại công trường xây dựng đường cống thoát nước ở khu vực đầu ghi Mã Vòng, phường Phước Hải do Công ty cổ phần đầu tư xây dựng HUD thi công, các trinh sát nhận được thông tin có một công nhân tên Nông Đức Kiên, 17 tuổi, quê huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, vắng mặt không có lý do. Xác minh thêm qua anh họ của Kiên là Lương Văn Ngoạt cũng làm công nhân tại đây, được biết mấy ngày gần đây Kiên có biểu hiện bất thường, luôn tỏ ra chán nản và sáng hôm ấy Kiên có điện thoại nói là đang trên xe về quê ở Hà Giang.

Điều đặc biệt là trước đây Kiên không hề có ĐTDĐ nhưng số máy mà Kiên gọi cho Ngoạt là 0927458398, một trong hai số máy mà chị Cương đã kích hoạt theo yêu cầu của khách. Như vậy rất có thể chính Kiên là thủ phạm gây ra vụ cướp. Ngay lập tức các phương án tổ chức truy tìm Nông Đức Kiên được triển khai. Một mặt Công an Nha Trang liên hệ với Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Vị Xuyên, Hà Giang giúp đỡ đón lõng đối tượng tại nhà, mặt khác cử một tổ trinh sát lên đường đồng thời liên hệ điện thoại trực tiếp với Kiên qua người anh họ để động viên thuyết phục đối tượng ra đầu thú.

Một thông tin mà anh Ngoạt cung cấp, Kiên có nói là muốn tự sát. Nắm được diễn biến tâm lý này, đại úy Nguyễn Sỹ Hân - Đội phó Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an Nha Trang - đã trực tiếp điện thoại cho Kiên thuyết phục và giải thích chính sách khoan hồng của pháp luật nếu Kiên ra đầu thú. 8 giờ 30 sáng 24-11, Nông Đức Kiên đã đến Công an Nha Trang đầu thú.

LỜI KHAI CỦA HUNG THỦ

Dáng người thư sinh, khuôn mặt khá điển trai, ít ai nghĩ rằng Nông Văn Kiên dám ra tay hại người để cướp tài sản. Tại cơ quan công an Kiên đã khai nhận một cách rành rọt và khá hồn nhiên hành vi phạm tội của mình. Cách đây khoảng hai tháng, qua giới thiệu của anh họ, Nông Đức Kiên đã tạm rời xa vùng núi đá Hà Giang, vào Nha Trang làm công nhân tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng HUD. Công việc nặng nhọc giữa mùa mưa ở Nha Trang, thu nhập lại chẳng đáng là bao nên Kiên thường xuyên chán nản và muốn về nhà. Nhiều lần yêu cầu được thanh toán tiền lương để về nhưng không được, Kiên đã nảy sinh ý định bằng mọi cách phải có tiền.

Tang vật vụ án

Chiều 22-11, sau hơn 3 giờ ngồi uống rượu một mình tại một quán cháo vịt trên đường Lê Hồng Phong, Kiên đi bộ xuống đại lý điện thoại ở số 18 Lê Hồng Phong. Vì đã một vài lần vào đây mua thẻ gọi nên Kiên biết cô nhân viên bán hàng tại đây. Kiên còn biết rằng tiền bán hàng và tài sản được chị Cương để ở ngăn kéo sau quầy bán hàng nhìn ra đường rất khuất. Nghĩ vậy nên Kiên đã chủ động kéo ghế ra phía sau để ngồi nói chuyện như những người quen biết. Do đã một vài lần xem phim thấy cảnh cướp dùng dây siết cổ nên Kiên đã chuẩn bị một đoạn dây dù. Gây án xong Kiên về công trường cởi áo, đếm tiền sau đó về lán ngủ. Sáng hôm sau Kiên đón xe về quê. Khi đi đến Quảng Ngãi thì nhận được điện thoại của cán bộ công an. Nghĩ mình đã bị lộ và không thể trốn thoát nên Kiên quay lại đầu thú.

Nông Đức Kiên cũng cho biết cách đây 4 năm có người đã thuê Kiên lấy trộm súng của một cán bộ công an ở Cao Bằng. Rồi qua vận động, Kiên đã thú nhận với cơ quan công an, sau đó được tha về. Nghĩ có thể lần này cũng sẽ như vậy nên Kiên mới quay lại. Nhưng với những hành vi do mình đã gây ra thì có lẽ ngày về của Nông Đức Kiên sẽ còn xa lắm.





Theo NHẤT VĂN (CATP)