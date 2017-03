Vụ cướp tiệm vàng ở Bình Thuận: Chưa tìm thấy túi vàng tang vật

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Thuận cùng Công an huyện Bắc Bình phối hợp với đội thợ lặn Sở Cảnh sát PCCC TP.HCM đã tổ chức lặn tìm. Đến 17 giờ cùng ngày, đội thợ lặn cùng các đơn vị nghiệp vụ tích cực quần nát một đoạn sông Lũy nhưng túi vàng vẫn chưa được tìm thấy do sông Lũy hiện đang trong mùa nước chảy xiết.

Theo lời khai của nghi can Huỳnh Quốc Thái, giữa đường trốn chạy, Nguyen Mark Joseph (tên gọi khác là Khánh, Việt kiều Mỹ, cầm đầu băng cướp) giao Thái giữ túi vàng gồm 32 lượng vừa cướp được rồi thả Thái xuống dọc đường. Thái khai đã ném túi vàng xuống sông trên đường tẩu thoát thuộc ngã ba sông Lũy, sát quốc lộ 1A. Trong khi đó, qua lời khai của Nguyen Mark Joseph, việc tổ chức cướp tiệm vàng Thu Thành không hề được định trước mà Khánh chỉ chở đồng bọn đi lòng vòng và nếu phát hiện tiệm vàng nào sơ hở, có điều kiện là ra tay cướp.

Như đã đưa, theo hồ sơ truy nã tội phạm của Interpol, Nguyen Mark Joseph bị truy nã về tội tàng trữ, buôn bán trái phép ma túy. Khánh về Việt Nam sống dưới vỏ bọc một doanh nhân. Ngoài việc lập công ty chuyên nhập khẩu rượu vang ở TP.HCM để làm vỏ bọc, Khánh còn có một khu đất đang xây dựng nhà hàng tại Phước Tỉnh, Bà Rịa-Vũng Tàu. Hiện Khánh đang tiến hành mở rộng việc kinh doanh và khuếch trương việc xuất khẩu rượu vang sang Trung Quốc.

Ngày 20-10, ông Lê Tiến Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, đã ký quyết định tặng bằng khen và thưởng nóng cho hai tập thể, hai cá nhân có thành tích trong việc truy bắt băng cướp tiệm vàng Thu Thành. Theo đó, thưởng cho Công an tỉnh Bình Thuận và Công an huyện Bắc Bình mỗi đơn vị 3 triệu đồng; tặng bằng khen kèm 1,5 triệu đồng cho anh Nguyễn Đức Khang ngụ thị trấn Chợ Lầu, người đã tích cực tham gia rượt đuổi tội phạm và anh Nguyễn Thành Tâm ngụ Lương Sơn (Bắc Bình), người đã chủ động lấy xe tải chặn hướng tháo chạy của băng cướp.

