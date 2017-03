Vụ cướp tiệm vàng Thu Thành: Bắt được nghi can thứ ba

Rạng sáng 16-10, sau suốt đêm đấu tranh với Nguyen Mark Joseph (tức Khánh) và Nguyễn Phước Hải, hai kẻ cướp tiệm vàng Thu Thành ở Bình Thuận, danh tính hai đồng bọn đã được xác định.

Các trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Bình Thuận đã lập tức đến TP.HCM phối hợp với Công an quận Bình Thạnh bắt giữ khẩn cấp Huỳnh Quốc Thái (23 tuổi, ngụ phường 12, quận Bình Thạnh) tại nhà riêng.

Chạy thoát trên đường bị truy đuổi

Chiều cùng ngày, PC45 Công an tỉnh Bình Thuận đã áp giải Thái về cơ quan điều tra. Bước đầu Thái khai tối 14-10, sau khi cướp tiệm vàng Thu Thành, nhóm cướp bị công an truy đuổi quá rát. Giữa đường trốn chạy, Khánh dừng xe cho Thái và Nguyễn Quốc Bảo (ngụ Bình Thọ, Thủ Đức, TP.HCM) nhảy xuống xe và lẩn trốn. Do tại khu vực dân cư thưa thớt nên cả hai dễ dàng chạy ngược về hướng sông Lũy. Cả hai bàn nhau lẩn trốn càng xa quốc lộ càng tốt và băng theo đường rẫy hướng về TP.HCM ẩn nấp trong bụi cây.

Rạng sáng 15-10, sau khi thấy tình hình yên ắng, hai kẻ cướp lội ngược ra quốc lộ 1A đón xe về TP.HCM. Bước đầu công an xác định sau khi thuê xe, Khánh cầm lái chở Hải ra đón Thái và Bảo tại Thủ Đức cùng đi để bàn bạc cướp tiệm vàng.

Hiện Công an tỉnh Bình Thuận đang phối hợp với Công an TP.HCM và công an các tỉnh, thành tầm nã gắt gao Nguyễn Quốc Bảo, đồng thời kêu gọi Bảo ra đầu thú để được hưởng khoan hồng.

Huỳnh Quốc Thái bị bắt sau hai ngày lẩn trốn.

Số đạn do băng cướp tiệm vàng giao dịch trên mạng Internet để mua. Ảnh: PN

Khen thưởng người dân bắt cướp

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng, ngày 16-10, PC45 Công an tỉnh Bình Thuận đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội cướp tài sản đối với các bị can liên quan. Cùng ngày, Công an tỉnh Bình Thuận đã gửi văn bản thông báo đến Tổng Lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM về trường hợp Nguyen Mark Joseph (quốc tịch Mỹ) cầm đầu băng cướp. Ngoài ra, Cơ quan CSĐT cũng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ Nguyen Mark Joseph điều khiển xe Innova (biển số 51A-162.31) tông chết ông Nguyễn Năm (ở xã Hồng Thái, huyện Bắc Bình, Bình Thuận) khi trốn chạy. Về lời khai của Nguyễn Phước Hải về vũ khí mà Hải cho rằng đặt mua trên mạng, cơ quan điều tra đang tiến hành xác minh.

Đối với các lực lượng công an, dân phòng và quần chúng tham gia truy đuổi, bắt giữ nhóm cướp, Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm Bộ Công an đã thưởng nóng và biểu dương cho bốn tập thể, ba cá nhân. Bà Nguyễn Thị Yến (cán bộ nghỉ hưu ở thôn Thái Hòa, xã Hồng Thái) là người đã phát hiện Nguyễn Phước Hải và báo cho lực lượng dân quân bắt giữ khi Hải vào nhà xin bà Yến cho sạc điện thoại nhờ. Khi biết bọn cướp tiệm vàng đang dùng ô tô lẩn trốn, anh Nguyễn Thành Tâm (ngụ khu phố Lương Trung, thị trấn Lương Sơn, Bình Thuận) đã chủ động lấy xe tải chốt chặn hướng chạy giúp lực lượng truy bắt kịp thời tội phạm. Riêng anh Nguyễn Đức Khang (ở khu phố Xuân An, thị trấn Chợ Lầu) là người đã tích cực tham gia rượt đuổi tội phạm từ đầu đến cuối.

Bốn tập thể được khen thưởng gồm có Công an huyện Bắc Bình, Đội Tuần tra - Kiểm soát Phòng CSGT, Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động (PC65) và PC45 Công an tỉnh Bình Thuận.

PHƯƠNG NAM