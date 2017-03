Vụ ‘Đỗ Đăng Dư tử vong’: Đề nghị truy tố tội cố ý gây thương tích

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã có kết luận điều tra và đề nghị truy tố bị can Vũ Văn Bình về tội cố ý gây thương tích. Nạn nhân trong vụ án là Đỗ Đăng Dư, khi đang bị tạm giam tại trại giam số 3 - Công an TP Hà Nội, thì bị Bình đánh dẫn đến tử vong.

Rửa chén không sạch nên bị đánh

Theo kết luận điều tra, trước đó Bình (17 tuổi, trú thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội) bị khởi tố và tạm giam để điều tra về hành vi giết người. Cùng buồng giam C15 - khu C (dành cho người chưa thành niên) với Bình còn có Nguyễn Văn Trường, Đỗ Đăng Dư và Lê Đức Anh (đều 17 tuổi).

Khoảng 8 giờ 30 ngày 4-10, các bị can ăn sáng tại buồng tạm giam. Theo phân công, Dư rửa chén bát. Nhưng vì rửa không sạch nên Dư bị Bình tát hai cái vào má trái đồng thời quát lần sau phải rửa cho sạch. Tiếp đó, Bình đứng dậy rồi dùng gót chân đạp liên tiếp ba cái vào đầu và trán Dư theo hướng từ trên xuống.

Sau khi đánh, Dư đi vào nhà vệ sinh. Khoảng năm phút sau, Dư đứng dậy thì bị trượt chân ngã xuống sàn nhà. Thấy vậy, Bình, Trường và Anh chạy đến đỡ Dư. Được dìu đi một đoạn thì Dư nôn ói rồi quỵ xuống sàn. Cùng lúc, anh Nguyễn Mạnh Cường, cán bộ quản giáo, đi kiểm tra, phát hiện nên đã mở cửa buồng giam đưa Dư xuống bệnh xá của trại để cấp cứu. Do tiên lượng nặng, Dư được đưa đến BV Đa khoa Hà Đông và tiếp tục được chuyển đến BV Bạch Mai. Khoảng 18 giờ ngày 10-10, Dư tử vong.

Cơ quan điều tra kết luận Đỗ Đăng Dư bị bạn cùng phòng tạm giam đánh dẫn đến tử vong. (Ảnh do gia đình Dư cung cấp)

Nhiều lần bị ngã

Sau khi thụ lý vụ án, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự tổ chức khám nghiệm hiện trường nơi vụ án xảy ra. Theo đó, buồng giam C15 không lắp đặt hệ thống camera an ninh, không phát hiện vật cấm, không phát hiện dấu vết gì nghi vấn và không thu giữ được đồ vật gì.

Theo yêu cầu của gia đình Đỗ Đăng Dư, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cũng đã ra quyết định trưng cầu Viện Pháp y quân đội làm rõ nguyên nhân cái chết. Kết luận giám định cho thấy nạn nhân bị “chấn thương sọ não do vật tày vào vùng trán phải, tụ máu dưới da đầu, vùng trán phải kích thước 3 x 2,5 cm, chảy máu não, tụ máu quanh lỗ chẩm gây chèn ép cuống não…”.

Ngoài ra, ba bị can cùng buồng giam với Dư và cán bộ quản giáo Nguyễn Văn Dũng đều khai: Ngày 27-9, Dư đi vệ sinh bị trượt ngã, đùi và đầu gối bên trái bị đập vào bậc lên xuống, đùi trái bị sưng nên được anh Dũng đưa ra ngoài để lấy dầu xoa bóp. Đến ngày 29-9, Dư đang tắm thì bị ngã ngồi, mông đập xuống sàn nhà. Tiếp đó ngày 2-10, khoảng 5 giờ 30, Dư đi vào nhà tắm rửa mặt thì bị ngã mặt úp xuống sàn nhà. Các lần ngã trên đều do Dư tự ngã, không bị ai tác động, sau đó Dư vẫn đi lại sinh hoạt bình thường.

Cũng theo cơ quan điều tra, ngoài thương tích chính dẫn đến tử vong như đã nêu trên, trên cơ thể Dư còn một số dấu vết như “xây xát da vùng mặt, lưng, tay và đùi do tác động của vật tày” do bị ngã trước đó, không phải nguyên nhân gây ra cái chết.