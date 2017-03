Vụ đưa người chết vào BV rồi bỏ đi: Người chết bị sốc ma túy

(ngụ phường Long Phước, thị xã Phước Long, Bình Phước) là bảo vệ của một nông trường cao su thuộc Công ty Cao su Phú Riềng. Theo điều tra ban đầu, Toàn nghiện ma túy, do sử dụng quá liều nên Toàn bị sốc thuốc. Chiều 21-9, có hai người thanh niên (chưa rõ lai lịch) đã đưa Toàn đến BV Đa khoa Phước Long để cấp cứu rồi bỏ đi. Qua khám nghiệm, các bác sĩ xác nhận bệnh nhân Toàn đã chết trước khi đến bệnh viện nên đã báo vụ việc đến công an. Hiện công an đang làm rõ hai thanh niên chở người chết vào bệnh viện.

H.NHI