Vụ đua xe, gây rối ở Vũng Tàu: Chuyển hồ sơ sang CQĐT

Lực lượng CSGT Công an TP Vũng Tàu đã tạm giữ hơn 500 xe máy, bốn ôtô dùng để tổ chức đua xe trái phép, bắt tạm giam một người tên Hà Được Minh (ngụ phường 5, quận 8, TP.HCM) trong đường dây nghi tổ chức đua xe trái phép đưa hối lộ CSGT 8 triệu đồng.

Theo Trung tá Nguyễn Đăng Thắng, Đội trưởng Đội CSGT Công an TP Vũng Tàu, ngày mai (6-9), CSGT Công an TP Vũng Tàu sẽ chuyển toàn bộ hồ sơ vụ đua xe trái phép sang cơ quan điều tra, đồng thời chuyển đề nghị khởi tố hình sự Hà Được Minh sang VKS để phê chuẩn. Theo nguồn tin riêng, một trong những kẻ cầm đầu vụ đua xe là con một cán bộ trưởng công an xã ở Bình Dương. Trong số xe máy bị bắt, có chiếc xe máy đã được “lên đời” do một cán bộ công an ở TP.HCM đứng tên.

HÀN GIANG