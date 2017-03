Vụ em bé “gây cháy”: Bật mí đầu tiên: Chập điện!

Ngày 19-5, Trung tâm Nghiên cứu tiềm năng con người tổ chức hội thảo khoa học Thực nghiệm về tiềm năng con người. Hội thảo gồm nhiều nội dung: Khả năng chữa bệnh của một số lương y giúp người bại liệt có thể đi đứng được, người câm điếc có thể nghe, nói được. Đặc biệt, hội thảo nhấn mạnh đến những tiềm năng của con người, trong đó có khả năng gây cháy của cháu T. (Pháp Luật TP.HCM đã thông tin nhiều ngày qua).

Gọi là hội thảo khoa học nhưng đa số đại biểu là các nhà lương y, ngoại cảm.

Trước khi vào hội trường, mỗi đại biểu được phát một phong bì, trong đó có nhiều thư cảm tạ của một số bệnh nhân sau khi được trị hết bệnh nhờ phương pháp năng lượng sinh học không dùng thuốc cộng với phương pháp chích lễ của ngoại khoa Đông y hay phương pháp cảm xạ, phương pháp tâm linh…

Nghiên cứu tiềm năng nhưng lại ra... bé xinh, mẹ đẹp

Phần trình bày về trường hợp của cháu T., chỉ thấy cha cháu lên phát biểu ít phút mong muốn các nhà khoa học tìm hướng nghiên cứu, giúp đỡ cháu để cháu sống cuộc sống bình thường. Thời gian còn lại là những phát biểu của ông Nguyễn Phúc Giác Hải, Trung tâm Nghiên cứu tiềm năng con người. Ông Hải cho rằng các vụ cháy do con người gây ra xuất hiện nhiều ở nước ngoài. “Khả năng gây cháy của cháu T. là đặc biệt. Cháu có năng lượng tự phát ngoài ý muốn” - ông Hải nói rõ.

Đang là hội thảo về năng lượng... tiềm năng... nhưng ông Hải lại hết khen cháu T. xinh, phúc hậu, ngoan ngoãn… đến khen mẹ cháu đẹp, hiền lành! Ông còn hy vọng trong tương lai, cháu T. sẽ có những khả năng đặc biệt.

Ông Hải cũng không quên nhắc lại buổi khảo sát tại nhà cháu T. vào ngày 18-5 của các nhà ngoại cảm. “Chúng tôi đang khảo sát thì nghe tiếng la cháy và ngửi mùi khét ở lầu hai nên tất cả ào xuống, tỏa tìm và phát hiện quần áo của cháu T. cất trong tủ bị cháy” - ông Hải kể lại. Trước đó, trả lời báo chí, ông Hải khẳng định áo quần cháy trong tủ không phải do cháu T. nghịch bởi khi xảy ra cháy cửa tủ đóng, còn cháu đang ở phòng bên cạnh.

Xâu chuỗi lại sự kiện trên, mọi người có quyền đặt câu hỏi: “Không loại trừ khả năng ai đó cố tình cho lửa vào đống quần áo trong tủ rồi đóng cửa tủ lại và chạy sang phòng khác để đánh lừa đoàn khảo sát”. Nhiều người cho rằng chỉ khi vụ cháy xảy ra ngay thời điểm đoàn khảo sát có mặt tại chiếc tủ thì nguyên nhân cháy do cháu T. gây ra mới có thể thuyết phục.

Ông Hải còn cho biết phải chờ thêm ý kiến của vài nhà ngoại cảm mới kết luận được khả năng gây cháy của cháu T. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng kết luận của Trung tâm Nghiên cứu tiềm năng con người liệu có đáng tin hay không bởi chỉ dựa vào tâm linh, cảm nhận để suy đoán, không có chứng cứ khoa học.

Sau hai bài báo “Cháu bé gây cháy: Thông tin tù mù” và “Đi gặp “thầy bói” RFI của ĐH Hồng Bàng” trên Pháp Luật TP. HCM ngày 17 và 18-5, sáng 18-5, hai bài khoa trương bốc trời về máy RFI trên trang web cảm xạ học của ĐH Hồng Bàng đã bị xóa không còn dấu vết. (Ảnh chụp trang web ngày 17-5)

Vụ cháy 12-5: Gia đình nhờ công an giấu nguyên nhân (!)

Ngày 13-5: “Anh V. (cha cháu T. - PV) kể cho báo chí: Gia đình lo sợ nên lúc nào cũng chuẩn bị xô nước, khăn ướt, bình cứu hỏa để gần nơi bé ngủ. Nhưng hiện tượng đồ đạc bốc cháy chỉ xảy ra khi bé thức mà thôi. Sáng qua 12-5, bé lên lầu lấy quần áo giúp mẹ, khi bé vừa quay xuống thì 2 phút sau chiếc giường nệm, tủ quần áo, đồ đạc trên lầu bốc cháy dữ dội, buộc phải gọi cứu hỏa đến chữa cháy”. Trong lần trao đổi với báo chí, ông V. khẳng định thông tin trên báotrước khi đăng tải đã được gia đình ông xem trước và thông qua. Điều này đồng nghĩa với việc ông V. thừa nhận khi xảy ra cháy ngày 12-5 gia đình ông trực tiếp gọi cứu hỏa.

Tuy nhiên, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Thượng tá Phạm Công Nghĩa, Trưởng Công an phường 2, quận Tân Bình (TP.HCM), khẳng định khi xảy ra cháy tại nhà ông V., người dân địa phương gọi điện thoại báo cho công an phường. “Do lửa cháy quá cao, Công an phường 2 khó xử lý nên đã gọi lực lượng phòng cháy chữa cháy TP.HCM tiếp cứu. Chúng tôi không nhận điện báo trực tiếp từ gia đình ông V., cũng chẳng được gia đình cho biết nguyên nhân cháy có thể do cháu T. gây ra” - ông Nghĩa khẳng định.

Theo ông Nghĩa, sau khi dập tắt đám cháy, cơ quan phòng cháy chữa cháy TP.HCM điều tra và kết luận nguyên nhân cháy là do chập điện. Sáng 13-5, khi nghe thông tin nguyên nhân cháy do cháu T. gây ra, đoàn công tác của địa phương đến nhà ông V. làm việc để tìm hướng giúp đỡ cháu T. “Tuy nhiên, đoàn cũng không tiếp xúc được với cháu T. Gia đình còn đề nghị chính quyền giữ kín chuyện, đừng tiết lộ bất kỳ thông tin gì cho báo chí” - ông Nghĩa cho biết thêm.

Cũng theo ông Nghĩa, sau khi thông tin cháu T. có khả năng gây cháy lan truyền, nhiều người hiếu kỳ kéo đến nhà cháu rất đông, gây mất trật tự. “Không loại trừ một số người lợi dụng việc này để đồn thổi, thêu dệt, dựng những câu chuyện mang đậm chất mê tín dị đoan thì không hay” - ông Nghĩa nêu quan điểm.

QUÁ LỜI

Vậy là nguyên nhân cháy nhà đã rõ. Tuy nhiên, trước khi bức màn bí mật này được mở ra, đã có rất nhiều lời phát biểu hùng hồn từ các nhà nghiên cứu. Xem tử vi, dùng “thầy bói” RFI (*).- Đây là một trường hợp đặc biệt, chúng tôi khảo sát bé bằng các phương pháp khoa học, định bệnh lâm sàng, thậm chí xem lá số tử vi để xem bé sinh vào ngày giờ nào nhằm tìm hiểu khả năng tư duy trừu tượng của bé. Qua phỏng vấn, chúng tôi thấy bé rất thông minh, thích ngành sinh vật và mổ xẻ. Kết quả chụp não đồ cho bé bằng máy RFI cho thấy bán cầu não phải (với chức năng tư duy trừu tượng) có biểu hiện phát triển như một nhà tu hành, triết gia, họa sĩ. PGS-TS sử học NGUYỄN MẠNH HÙNG, Hiệu trưởng Trường ĐH Hồng Bàng “Phóng hỏa mọi nơi”... lòi ra do chập điện.- “Trường hợp của cháu T. là đặc biệt bởi hiện tượng phóng hỏa xảy ra ở mọi nơi, mọi thời điểm và đốt cháy mọi thứ”. Thông tin cho báo chí biết sau buổi khảo sát tại nhà cháu bé vào ngày 18-5, ông Hải cho biết trong quá trình khảo sát, các nhà ngoại cảm có sử dụng máy “khuếch đại cảm nhận” để hỗ trợ. Khi sử dụng máy này để đo, nhà ngoại cảm phát hiện năng lượng cháu T. vọt lên rồi hạ xuống, nghĩa là có những biến đổi không bình thường ở cơ thể cháu. Ông Nguyễn Phúc Giác Hải, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu tiềm năng con người Một cách tháo lui?.- Phát biểu trên một số tờ báo, nhà cảm xạ Dư Quang Châu, Giám đốc Trung tâm Cảm xạ Địa sinh học - Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng, cho biết trên thế giới đã ghi nhận trường hợp người bốc cháy. Tuy nhiên, cháu T. không cháy trên cơ thể mà có khả năng gây cháy các đồ vật xung quanh. Theo ông Châu, những trường hợp trên đều có các nguyên nhân từ môi trường sống như ảnh hưởng của điện từ trường, hệ thống sinh học của hệ tuần hoàn, ăn uống. Trung tâm đã kiểm tra điện từ trường tại nhà cho bé T. nhưng không thấy dấu hiệu bất thường. Do vậy, vấn đề còn lại là do bán cầu não phải bị kích thích quá mức. Trung tâm đã đưa ra phương pháp tập luyện cho cháu để nhằm điều chỉnh và cân bằng hệ thống sinh học đó. Tuy nhiên, sau hai bài báo của Pháp Luật TP.HCM ngày 17 và 18-5, ngày 19-5, ông Châu cho biết mình không còn tham gia nghiên cứu gì về cháu bé nữa! Không dám mặc chỉnh tề vì sợ cháy (?!).- Mấy ngày nay không thấy “đột biến” của bé xảy ra. Có thể do đồ đạc, vật dụng trong nhà đã dọn đi nơi khác. Tuy nhiên, tôi không dám mặc quần áo chỉnh tề, còn tinh thần lúc nào cũng cảnh giác cao độ. Bé đang ở “phòng không, nhà trống” cùng với vợ chồng. Cha cháu T.(Theo VTC) Lộng ngôn.- Nhiều sở cảnh sát và các văn phòng thám tử sử dụng những ông bà đồng đã được tập luyện để lần tìm dấu vết. RFI là một công cụ tin cậy hơn về mặt khoa học... lật tẩy những chủ định, tâm lý, sức khỏe của kẻ tình nghi. Trích bài giới thiệu máy “đo hào quang RFI” của BS Dư Quang Châu trên trang web con Cảm xạ học của ĐH Hồng Bàng (*) Xem Pháp Luật TP.HCM ngày 18-5.

