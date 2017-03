Vụ ép DN trả tiền nhậu cho CSGT: Trung tá Luyến chỉ nhận sai với báo chí!

Trên các số báo trước, chúng tôi phản ánh việc Trung tá CSGT Hồ Lưu Luyến, Trạm phó Trạm KSGT Cam Ranh (Khánh Hòa), bị một doanh nghiệp “tố” là ép trả tiền nhậu, trong đó có độ nhậu hơn 13 triệu đồng.

Chung quanh vụ này, trưởng Phòng CSGT Khánh Hòa thông tin cho chúng tôi là qua xác minh, chưa có cơ sở cho thấy ông Luyến ép doanh nghiệp trả tiền nhậu, trong khi trả lời với chúng tôi, Trung tá Luyến lại thừa nhận là mình sai…

Ngày 15-5, Đại tákhẳng định: Lãnh đạo công an tỉnh và Phòng Cảnh sát đường bộ-đường sắt (PC67) không biết Trung tá Luyến có sai phạm, nếu biết thì sự việc đã khác chứ không như hiện nay.

Thanh tra công an tỉnh chưa hề xác minh

. Phóng viên: Thưa ông, trước thông tin về Trung tá Luyến có hành vi ép doanh nghiệp trả tiền nhậu, Công an tỉnh Khánh Hòa đã có những động thái gì? Quan điểm của ban giám đốc về vấn đề này?

+ Đại tá Nguyễn Đức Quỳnh: Ngay sau khi báo đăng bài đầu tiên về vụ này, giám đốc công an tỉnh đã chỉ đạo PC67 báo cáo ngay, đồng thời xác minh làm rõ những thông tin mà báo đã nêu. Ban giám đốc công an tỉnh ghi nhận và cảm ơn báo đã phản ánh để giúp công an tỉnh kịp thời chấn chỉnh các sai phạm trong ngành, tạo niềm tin trong nhân dân.

. Theo trưởng Phòng PC67 thông tin cho chúng tôi là vụ việc Trung tá Luyến đã được Thanh tra Công an tỉnh Khánh Hòa vào cuộc. Kết quả xác minh cụ thể như thế nào, thưa ông?

+ Cuối tháng 1-2013, Phòng PC67 có nhận được đơn của ông TNK, một doanh nghiệp vận tải đóng trên địa bàn tỉnh, nói về việc Trung tá Luyến đi nhậu rồi ép doanh nghiệp trả tiền, vận động đóng góp tiền sửa chữa trụ sở. Theo quy định của Bộ Công an, khi có đơn thư tố cáo cán bộ của phòng nào thì trách nhiệm xác minh, giải quyết đơn tố cáo thuộc phòng đó. Trong vụ này, Phòng PC67 có nghĩa vụ xác minh rồi thông báo kết quả cho người đứng tố cáo.

Tôi khẳng định: Thanh tra Công an tỉnh Khánh Hòa chưa vào cuộc điều tra, xác minh. Hồ sơ vụ việc vẫn đang thuộc Phòng PC67.

. Nhưng doanh nghiệp gửi đơn từ tháng 1-2013 và đến nay họ vẫn chưa nhận được thông báo trả lời.

+ Phòng PC67 làm chậm và làm chưa hết trách nhiệm của cơ quan tiếp nhận đơn tố cáo.

Còn theo báo cáo mà tôi nắm được, sau khi nhận được đơn, đích thân trưởng Phòng P67 thành lập tổ công tác đi xác minh vụ việc. Sau đó Phòng PC67 kết luận là không có cơ sở để kết luận vụ việc theo như đơn tố cáo của doanh nghiệp. Kết luận này đã được thông báo đến Ban giám đốc công an tỉnh. Sau đó giám đốc công an tỉnh đã có chỉ đạo thanh tra công an tỉnh nghiên cứu để có đề xuất cụ thể về trường hợp này. Tiếp đó, Thanh tra công an tỉnh đã căn cứ vào báo cáo của PC67 nên cũng báo cáo lại cho giám đốc công an tỉnh là không đủ cơ sở kết luận theo đơn tố cáo, đồng thời tham mưu cho giám đốc công an tỉnh chỉ đạo Phòng PC67 sớm có kết luận vụ việc để thông báo cho người tố cáo.

Đến thời điểm này, doanh nghiệp chưa nhận thông báo là cái sai của lãnh đạo Phòng PC67. Tôi và giám đốc công an tỉnh đã làm việc trực tiếp với trưởng Phòng PC67 và đồng chí này báo cáo là thời gian qua nghỉ phép, cấp dưới đã không làm đúng như chỉ đạo của công an tỉnh. Sắp tới, chúng tôi sẽ có chỉ đạo để rút kinh nghiệm về sự chậm trễ này của Phòng PC67.

Không biết Trung tá Luyến có sai phạm

.Thưa ông, tại sao lại có “độ vênh” về lời thừa nhận của Trung tá Luyến với thông tin xác minh của tổ công tác Phòng PC67?

+ Theo báo cáo mà tôi nắm được, Phòng PC67 đã xác minh đơn của doanh nghiệp và kết luận việc tố cáo của doanh nghiệp là không có cơ sở.

Còn việc Trung tá Luyến nhận có sai phạm với phóng viên thì tôi chỉ vừa biết thông qua báo sáng nay. Khi biết việc này, tôi và giám đốc công an tỉnh đã thống nhất ngay trong ngày (15-5), Trung tá Luyến phải viết ngay một bản tường trình về toàn bộ sự việc theo đơn tố cáo của doanh nghiệp và cả việc thông tin cho báo chí. Thực chất, công an tỉnh và Phòng PC67 không biết việc Trung tá Luyến có sai phạm. Nếu biết, sự việc đã khác chứ không phải như hiện nay.

. Vậy thưa ông, tại sao tổ công tác của PC67 đi xác minh sự việc lại không làm rõ được sai phạm của Trung tá Luyến?

+ Nếu sự việc đúng như lời Trung tá Luyến thừa nhận trên báo thì Trung tá Luyến đã không trung thực, không thành thật khai báo với tổ công tác của PC67 và lãnh đạo Công an tỉnh Khánh Hòa. Vì vậy, ban giám đốc đã có chỉ đạo Trung tá Luyến và lãnh đạo PC67 phải có một báo cáo chi tiết về vụ việc này. Căn cứ trên báo cáo, ban giám đốc sẽ có chỉ đạo xác minh, làm rõ tiếp.

Ngay sáng nay (15-5), chúng tôi đã có chỉ đạo cho Trung tá Luyến thôi giữ chức đội phó Đội tuần tra KSGT Cam Ranh, điều về Đội Tham mưu thuộc PC67 chờ xác minh vụ việc trước khi có quyết định tiếp theo. Trường hợp Trung tá Luyến có sai phạm, sẽ xử lý nghiêm theo điều lệ và quy định của pháp luật.

. Thưa ông, các tài xế chạy xe trên tuyến đường Khánh Hòa - Ninh Thuận - Bình Thuận phản ánh việc ông Luyến rải card visit để “vận động” họ vào một quán cơm, cây xăng ở huyện Thuận Bắc (Ninh Thuận). Sự thật việc đó ra sao, thưa ông?

+ Mới đây, trong một buổi làm việc, đồng chí trưởng Phòng PC67 đã báo cáo trực tiếp với tôi về thông tin này và có đưa cho tôi một card visit in số điện thoại của Trung tá Luyến. Lúc đó, tôi đã chỉ đạo PC67 phải xác minh, làm rõ ngay. Tuy nhiên, lãnh đạo PC67 thừa nhận chưa điều tra, xác minh vấn đề này. Tôi đã chỉ đạo phải xác minh ngay và báo cáo về ban giám đốc mà không cần phải có đơn tố cáo.

Trường hợp qua xác minh, cây xăng, quán cơm đó không phải của vợ, con Trung tá Luyến thì phải làm rõ được mối quan hệ đó là gì; Trung tá Luyến có “giúp đỡ” họ kinh doanh như dư luận phản ánh hay không mới xử lý được.

. Xin cảm ơn ông.

