Vụ ép DN trả tiền nhậu: Trung tá luyến nhận sai và xin một cơ hội

Công an tỉnh Khánh Hòa “né” báo chí Trong ngày 14-5, chúng tôi đã liên hệ qua điện thoại với Ban Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa để làm rõ thêm thông tin liên quan đến việc Trung tá Luyến. Tuy nhiên, sau khi nghe chúng tôi xin cuộc hẹn để làm việc thì lãnh đạo Công an tỉnh Khánh Hòa báo bận họp rồi cúp máy. Sau đó chúng tôi tiếp tục liên hệ với Văn phòng Công an tỉnh Khánh Hòa thì được hẹn là sẽ gặp vào đầu giờ chiều. Đúng hẹn, chúng tôi đến xin gặp thì phòng làm việc đóng cửa, gọi điện thoại cũng không bắt máy. Trong chiều 14-5, chúng tôi tiếp tục liên hệ với Ban Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa nhưng không được.