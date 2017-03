Vụ gây rối tại trụ sở công an: Nghi can đốt xe cảnh sát đầu thú

Chiều cùng ngày, Thái Văn Lâm (ngụ phường Hàm Tiến) - nghi can kích động và trực tiếp đốt xe máy của một CSGT cũng được gia đình đưa ra đầu thú. Đến nay, Cơ quan CSĐT cũng đã cho mời gọi 30 nghi can có liên quan để tiếp tục truy xét làm rõ.

Sự việc xảy ra chiều 12-6, tổ kiểm soát giao thông trước Công an phường Hàm Tiến phát hiện Vũ Hoàng Long điều khiển xe máy vi phạm luật. Do Long có hành vi chống đối nên được đưa vào công an phường giải quyết. Quá trình dẫn giải, Long xảy ra xô xát với hai thanh niên xung kích dẫn đến Long bị chảy máu mũi, được đưa đến trạm xá điều trị.

Từ sự việc này, các thanh niên uống rượu quá khích đã kích động, hô hào đạp ngã cổng công an phường, xông vào lấy xe máy ra đường đốt.

PN