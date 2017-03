Vụ giám đốc Đài PT&TH Long An treo cổ: Công an chưa kết luận nguyên nhân

(PL)- Theo Thượng tá Nguyễn Văn Phạm, người phát ngôn của Công an tỉnh Long An, cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục thu thập các thông tin liên quan đến cái chết của ông Phan Thanh Vân, Giám đốc Đài PT&TH tỉnh Long An.

Thượng tá Phạm khẳng định cơ quan điều tra chưa có kết luận về nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông Vân. Tuy nhiên, trong ngày 5-12, một số báo mạng đã dẫn tin “cơ quan điều tra kết luận: Ông Vân chết do treo cổ dẫn đến ngạt thở”. Tại ngôi nhà riêng của ông ở phường 2, TP Tân An (nơi phát hiện ông Vân treo cổ) không có dấu hiệu xáo trộn và không bị mất cắp tài sản. Đồng nghiệp của ông Vân cùng người thân trong gia đình xác nhận các ngày trước đó ông có dấu hiệu trầm cảm, ít nói, không vui vẻ, hoạt bát như bình thường. Hai nguyên nhân dẫn đến ông sa sút về tinh thần, hành động quẫn trí đó là ông buồn chuyện con gái nợ nần, bị khởi tố, bắt tạm giam gây mất danh dự, uy tín gia đình. Việc ông bị kiểm điểm trách nhiệm quản lý điều hành tại đài PT&TH, bị kiểm tra về tài chính (các khoản thu chi, hợp đồng quảng cáo). Ngoài ra, ông Vân còn bị đặt vấn đề trách nhiệm khi đưa cô con gái đang bị tố cáo quỵt nợ 750 triệu đồng vào làm nhân viên của đài. TÂM PHÚC