Vụ giám đốc Đài PTTH Long an tự tử: Vẫn chưa xác định nguyên nhân ông Vân tự tử

Chiều 5-12, Công an tỉnh Long An cho biết vẫn chưa có kết luận chính thức về nguyên nhân ông Phan Thanh Vân (giám đốc Đài Phát thanh - truyền hình Long An) treo cổ chết tại nhà riêng trưa 4-12.

Do gia đình phải tập trung lo tang lễ nên cơ quan điều tra chưa tiếp xúc được với vợ, con ông Vân để tìm manh mối nguyên nhân dẫn đến việc ông tự tử. Sau khi xảy ra vụ việc, công an đã phong tỏa hiện trường để điều tra, nhưng không tìm thấy thư tuyệt mệnh hay di chúc gì của ông Vân để lại. Theo ông Trần Minh Hùng - phó chủ tịch UBND tỉnh Long An, cùng một số đồng nghiệp, bạn bè của ông Vân, có khả năng ông Vân tự tử vì buồn chuyện gia đình. Sáng 4-12, hai cha con ông Vân còn ăn sáng với nhau, nhưng sau đó hai người xảy ra mâu thuẫn khá gay gắt. Ăn xong, ông Vân lấy xe máy đi đâu đó rồi về nhà. Đến trưa mọi người phát hiện ông đã treo cổ. Theo SƠN LÂM - V.TR. (TTO)