Vụ hai lãnh đạo VASEP đánh nhau: Chưa ai có đơn truy cứu

Ông Trần Thiện Hải, Chủ tịch VASEP, tỏ ra không muốn truy cứu sự cố trên, cho rằng đó là sự nóng giận nhất thời của ông Nguyễn Việt Cường, Phó Chủ tịch VASEP. Phía ông Cường cũng chưa có động thái gì.

Theo một nguồn tin từ cơ quan công an, nguyên nhân đánh nhau là do mâu thuẫn trong công việc điều hành VASEP. Trong ngày xảy ra sự vụ trên (12-6), Công an TP Cà Mau đã tạm giữ hành chính năm người. Những người này khai rằng có bà con với ông Hải, nên khi tình cờ thấy ông Hải bị ông Cường đánh đã nóng ruột bênh vực.

TRẦN VŨ