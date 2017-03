Vụ hai phóng viên báo bị hành hung: Công an tỉnh chỉ đạo nhanh chóng điều tra

(PL)- Công an huyện Tân Thạnh (Long An) khẩn trương xác minh, điều tra làm rõ việc hai phóng viên của báo Pháp Luật TP.HCM bị hành hung tại thị trấn Tân Thạnh trong khi tác nghiệp và báo cáo toàn bộ sự việc về công an tỉnh để có hướng xử lý.

Ngày 24-3, Đại tá Phan Chí Thanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An cho biết như trên. Trong khi tác nghiệp tại hầm đất khai thác trái phép ở khu vực thị trấn Tân Thạnh (huyện Tân Thạnh) ngày 21-3, hai phóng viên báo Pháp Luật TP.HCM đã bị tám thanh niên địa phương vây đánh bằng hung khí, giật đập hư máy ảnh. Một người địa phương can thiệp cũng bị đánh trọng thương phải nằm bệnh viện điều trị. A.AN