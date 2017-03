Vụ hành hạ bé Hào Anh: Cậu bé bị buộc ăn những thứ kỳ dị!

Các vết thương trên người Hào Anh gồm: vết sẹo dài ngang mặt, qua sống mũi, ảnh hưởng đến thẩm mỹ là 15%; gãy, sập xương mũi (do Thơm dùng ổ khóa cửa phòng đập nhiều cái vào mặt) là 25%; viêm xoang hàm hai bên sau chấn thương là 15%; năm chiếc răng bị mất do dùng kềm bẻ, dùng cây đập, nạy được tính 10%; vết sẹo bỏng bên ngực phải và ngực trái do bị tạt nước sôi là 20% và tổng các vết sẹo phần mềm trên cơ thể còn đau, tê, rát… là 15%. Cơ quan pháp y đã áp dụng luật cộng lùi, xác định mức độ tổn hại sức khỏe Hào Anh tại thời điểm giám định (3-5-2010) là 66,83%.