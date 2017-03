Vụ hành hạ bé Hào Anh ở Cà Mau: Công an đề nghị VKS truy tố hai tội danh

Công an đã chuyển toàn bộ hồ sơ sang VKS huyện Đầm Dơi, đề nghị truy tố Giang, Thơm tội hành hạ người khác theo khoản 2 Điều 110 Bộ luật Hình sự (BLHS) và tội cố ý gây thương tích theo khoản 3 Điều 104. Hai người làm công Lưu Văn Khánh và Lâm Lý Quỳnh bị đề nghị truy tố tội hành hạ người khác theo khoản 2 Điều 110 BLHS.

Trong diễn biến khác, Công an phường 8, TP Cà Mau đã đến nhà mẹ ruột bé Hào Anh tìm hiểu chuyện bà này bị nhiều người vây nhà đòi đánh. Công an cũng đã có biện pháp bảo vệ cho bà Thoa và gia đình. Các bác sĩ ở bệnh xá Công an tỉnh Cà Mau cũng cho hay sức khỏe bé Hào Anh đang bình phục. Hiện người dân, các cơ quan đơn vị đã hỗ trợ bé Hào Anh khoảng 100 triệu đồng…

T.VŨ