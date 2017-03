Vụ hành hạ dã man ở Cà Mau: Bé Hào Anh kể lại những trận đòn khó tin

Ngày 6-5, Hào Anh được chuyển về bệnh xá Công an tỉnh Cà Mau để tiếp tục điều trị thương tích. Theo ông Đoàn Quốc Khởi, Chủ tịch UBND huyện Đầm Dơi, việc chuyển địa điểm là để điều trị tốt hơn các vết thương cho bé. Tại đây, Hào Anh được dành riêng một phòng bệnh, có các y tá chăm sóc thay cho mẹ và bà ngoại. Vì là bệnh xá công an tỉnh nên việc đến thăm và hỏi chuyện Hào Anh được công an giám sát chặt hơn.