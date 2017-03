Vụ hành hạ dã man ở Cà Mau: Mã Ngọc Thơm xin vào trại giam để được an toàn?

Sáng 7-5, Công an huyện Đầm Dơi đã cấp giấy chứng nhận người bào chữa cho luật sư Nguyễn Thị Hồng Liên, thành viên chương trình trợ giúp pháp lý miễn phí của báo Pháp Luật TP.HCM để bảo vệ quyền lợi cho bé Hào Anh. Cùng ngày, luật sư Liên đã tham dự buổi lấy lời khai bé Hào Anh cùng với cơ quan công an.

Sau khi vụ hành hạ bé Hào Anh bị phát hiện, hàng trăm người dân đã kéo đến trại giống Minh Đức ở ấp Phú Hiệp, xã Ngọc Chánh, huyện Đầm Dơi đòi đánh, đốt nhà Mã Thị Thơm. Để tránh làn sóng phẫn nộ của người dân, công an đã đưa Thơm về TP Cà Mau ở chung với người thân. Tuy nhiên tại TP Cà Mau, Thơm lại bị người dân phát giác và đuổi đánh. Vì thế, có nhiều người đồn đại trong ngày 7-5, Thơm đã xin cơ quan công an bắt tạm giam mình với lý do để được an toàn. Tuy nhiên, xác minh ở Công an huyện Đầm Dơi, nơi đây cho biết hiện Thơm vẫn đang được tại ngoại trong vòng quản thúc của cơ quan này.

Cùng ngày, cha ruột của bé Hào Anh đã đến Bệnh xá Công an tỉnh Cà Mau thăm Hào Anh nhưng hai anh em sinh đôi không tỏ thái độ gì trước sự xuất hiện của người cha đã bỏ các cháu ra đi từ khi chúng chưa lọt lòng mẹ…

TRẦN VŨ