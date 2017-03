Vụ “Hào Anh bị tình nghi ăn trộm”: Gia đình bốn bé bị tình nghi khiếu nại công an

Cùng ngày, Hào Anh và ba em bị nghi là cùng băng nhóm với Hào Anh đã nhận được lời nhắn từ chỗ các em làm bốc vác là khi nào được giải oan thì mới được tiếp tục làm việc.

Cả bốn em bị tình nghi ăn trộm cùng làm việc (bốc vác) tại một chi nhánh của một công ty bách hóa tổng hợp ở đường Lý Văn Lâm, phường 1, TP Cà Mau với mức lương bình quân của mỗi em là 100.000 đồng/ngày.

Cùng ngày, gia đình của cả bốn em đã đi gửi đơn khiếu nại đến Công an TP Cà Mau và công an tỉnh, đề nghị làm rõ việc các em bị đánh. Theo các em, khi công an làm việc, các em đã bị đánh bằng tay, bằng dép, bị còng treo lên cửa sổ. Hào Anh thì cho rằng em bị một người mặc thường phục đánh vào bụng, bị nắm đầu nện xuống bàn làm việc. Một em khác thì cho là bị vả vào mặt, vào đầu bằng dép… Trong chiều 28-3, các em cũng đã kể với các điều tra viên về những trận đòn nêu trên.

TRẦN VŨ