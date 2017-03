Vụ “hiệp sĩ” tố cáo công an ở Bình Dương: Bộ Công an yêu cầu làm rõ

Liên quan đến vụ “Một “hiệp sĩ” tố cáo công an” (Pháp Luật TP.HCM đã thông tin ngày 5-7), mới đây Bộ Công an có công văn yêu cầu Công an tỉnh Bình Dương chỉ đạo, kiểm tra, xử lý vụ việc.

Kiểm tra nhân thân "hiệp sĩ"!

Như chúng tôi đã thông tin, trong một vụ bắt thuốc lá lậu, anh Huỳnh Hoài Duy, thành viên CLB Phòng, chống tội phạm (PCTP) xã An Tây (huyện Bến Cát), đã làm đơn tố cáo ba cán bộ của Công an TP Thủ Dầu Một bắt, dùng súng chĩa vào người, còng tay lại đánh và lấy tiền, vàng của anh trong ví nhưng không hề lập biên bản…

Ngay sau khi báo đăng, ngày 10-7, Công an TP Thủ Dầu Một đã làm việc với ông Nguyễn Văn Vui - Tổ phó Tổ xe ôm PCTP xã An Tây (huyện Bến Cát). Theo ông Vui, tại buổi làm việc này, Trung tá Lê Duy Tùng - Đội phó Đội Cảnh sát kinh tế, Công an TP Thủ Dầu Một nói với ông Vui: “Duy nó thưa tầm bậy. Nó có biết mấy thằng hôm bắt nó là ai đâu. Nó không phải là PCTP, lý lịch không tốt…”.

Công văn chỉ đạo của Bộ Công an và tên anh Duy trong danh sách thành viên tổ xe ôm PCTP. Ảnh: NĐ

Về chi tiết này, ông Vui khẳng định: Anh Duy là người ở trong CLB PCTP xã An Tây, hoạt động hơn một năm nay và có bằng khen của huyện vì thành tích bắt cướp.

Cũng liên quan đến vụ việc trên, ngày 16-7, Trung tá Lê Duy Tùng làm việc với ông Lê Minh Lợi (người quen anh Duy và đã giúp anh Duy đưa thuốc lá lậu về quán ăn của ông Lợi để chờ Duy đi báo công an). Theo ông Lợi, trong buổi làm việc này, ông cũng phản ánh với Trung tá Tùng về việc công an không hề lập biên bản khi vào nhà ông kiểm tra và thu giữ điện thoại của ông.

Công an: Chưa rõ đúng sai

Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Phạm Xuân Trường - Chánh Văn phòng Công an tỉnh Bình Dương cho biết: “Ban Giám đốc công an tỉnh đã chỉ đạo cho lãnh đạo Công an TP Thủ Dầu Một khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc. Theo báo cáo ban đầu của Công an TP Thủ Dầu Một thì cơ quan này đang làm rõ các vấn đề liên quan đến những tố cáo của anh Duy”. Trả lời PV về tiến độ giải quyết của công an liệu có quá chậm, Thượng tá Trường nói: “Do vụ việc có tính chất phức tạp, cũng chưa rõ ai đúng, ai sai nên cần phải xác minh cụ thể, thận trọng. Quan điểm của công an tỉnh là cần làm rõ trách nhiệm cá nhân liên quan, nếu sai thì xử lý theo quy định ngành chứ không bao che những hành vi vi phạm”.

Chiều 16-7, theo lời hẹn của Thượng tá Võ Văn Minh, Trưởng Công an TP Thủ Dầu Một, chúng tôi đến trụ sở để nắm thông tin về vụ việc nhưng ông Minh lại cho biết là đang bận họp, không thể tiếp. Qua điện thoại, Thượng tá Minh thông tin ngắn gọn: “Hiện tại tôi chưa thể kết luận cụ thể như thế nào, tôi đã yêu cầu những cán bộ có liên quan làm bản tường trình để xử lý nhưng nói công an lấy tiền của anh Duy là không có cơ sở. Hiện tại công an vẫn đang làm rõ nên chưa thể trả lời đúng sai cụ thể cho quý báo được. Sau khi có báo cáo xử lý vụ việc tôi sẽ thông tin đến quý báo”.

X.LƯƠNG - N.ĐỨC