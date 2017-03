Vụ “học sinh nhặt 1,2 tỉ đồng trả lại người mất”: Chưa rõ ai đánh rơi và nhận lại tiền

Những ngày qua, chuyện em Lê Văn Thảo, học sinh lớp 8A Trường THCS Đinh Tiên Hoàng (huyện Tuy An) nhặt được của rơi trả lại người mất thu hút sự quan tâm của dư luận. Thế nhưng một hệ lụy không mong muốn đã xảy ra là sau khi Huyện đoàn Tuy An tuyên dương em Thảo và thông tin sự việc này, dư luận ở địa phương xầm xì bàn tán, cho rằng vợ chồng ông Nguyễn Văn Hiền - người liên quan trong câu chuyện này “vong ân”, không trả ơn đối với người có nghĩa cử đẹp. Trong khi đó, vợ chồng ông Hiền lại khẳng định mình không hề làm rơi bọc tiền và nhận lại từ em Thảo như thông tin đang lan truyển.

Trường đã xác minh

Theo tường trình của em Thảo trong hồ sơ gửi Huyện đoàn Tuy An lúc 17 giờ 30 chiều 8-6, trong lúc đi chở nước cho gia đình (ở thôn Phú Tân 1, xã An Cư, huyện Tuy An), em nhìn thấy hai chiếc xe đông lạnh chở tôm đi ngang, phía sau có bảy, tám chiếc xe máy chạy theo. Trong đó có vợ chồng ông Hiền (ngụ thôn Đồng Đức, xã An Hiệp, huyện Tuy An) sơ ý làm rơi một bọc tiền, em Thảo nhặt được. Ngay sau đó, vợ chồng ông Hiền quay lại thì em Thảo trả lại cho họ. Sự việc này có ông Trần Ngọc Anh (64 tuổi, ngụ thôn Phú Tân 1) làm chứng. Hôm sau, người dân địa phương nói ông Hiền bán tôm được 1,2 tỉ đồng nên số tiền em Thảo nhặt được và trả lại có thể là 1,2 tỉ đồng. Bản tường trình có xác nhận của Trường THCS Đinh Tiên Hoàng sau khi cử thầy giáo Trần Thiếu Văn, tổng phụ trách đội của trường, đi xác minh sự việc.

Em Lê Văn Thảo (học sinh Trường THCS Đinh Tiên Hoàng, huyện Tuy An, Phú Yên) nhặt được của rơi trả lại người mất nhưng không nhớ đã trả lại cho ai và số tiền là bao nhiêu. Ảnh: TẤN LỘC

Thầy Văn cho biết: “Sự việc xảy ra hồi mùa hè nhưng gần đây Trường THCS Đinh Tiên Hoàng phát động phong trào “Nghìn việc tốt” nên các em học sinh báo lại cho cô giáo chủ nhiệm để tuyên dương em Thảo. Chúng tôi đã đi xác minh, nghe người dân nói đúng như vậy nên tổ chức tuyên dương việc làm cao đẹp này để góp phần giáo dục học sinh”.

Ông Hiền không đánh rơi và nhận lại bọc tiền?

Tiếp xúc với phóng viên, em Thảo kể: “Sau khi nhặt được một túi nylon màu đỏ, cháu tò mò mở ra xem thì thấy bên trong có tiền gói trong giấy báo nhưng không biết bao nhiêu. Lúc đó, có hai người đi xe máy quay lại nói của họ đánh rơi nên cháu trả lại. Cháu cũng không biết người nhận bọc tiền có phải là ông Hiền hay không”. Cách đây một tuần, sau khi dư luận bàn tán, ông Hiền đến nhà em Thảo đề nghị em xác định ông có phải là người đã nhận bọc tiền hay không thì em nói không phải. Hiện nay em Thảo cũng không nhớ rõ người đó là ai.

Ông Trần Ngọc Anh, nhân chứng duy nhất nhìn thấy em Thảo nhặt của rơi trả lại, kể: “Lúc đó tôi đang bơi dưới hồ nuôi tôm cách đường đi gần 20 m thì nhìn thấy một trong hai chiếc xe máy đi sau hai xe đông lạnh đánh rơi một bọc gì đó xuống đường. Tôi bảo cháu Thảo đến nhặt thử chứ không biết thứ gì bên trong. Sau khi Thảo nhặt được, tôi bơi lại gần hơn thì thấy hai người quay xe lại nhận lại bọc nylon. Hằng ngày tôi và ông Hiền thường xuyên gặp nhau do nuôi tôm gần nhau, do đó với khoảng cách từ dưới hồ nhìn lên đường khi ấy không thấy mặt tôi cũng có thể nhận ra ông Hiền. Tôi khẳng định người quay lại nhận bọc nylon không phải ông Hiền”.

Ông Hiền than thở: “Từ khi người ta đồn đại, gia đình tôi rất khổ sở. Vợ tôi đi chợ cũng bị người ta chửi mắng là kẻ vong ân, sống không biết điều, được trả lại 1,2 tỉ đồng đánh rơi mà không trả ơn cho người nhặt được. Trong khi thực sự gia đình tôi không hề đánh rơi tiền. Tôi cũng không đi theo hai xe đông lạnh chiều hôm cháu Thảo nhặt được của rơi”.

Ông Hiền cho biết gia đình ông thu hoạch tôm trước đó mấy ngày, người mua tôm mang 1,225 tỉ đồng đến trả tận nhà đúng vào ngày em Thảo nhặt được của rơi. Gia đình ông cất tiền tại nhà rồi dùng số tiền này để trả nợ, gửi ngân hàng trong buổi sáng và đầu giờ chiều. Gia đình ông đã trưng ra nhiều chứng cứ cho những chuyện này. Ngoài ra, chúng tôi cũng đã gặp và hỏi những người theo ông Hiền đã gặp gỡ nói chuyện với ông tại thời điểm em Thảo nhặt của rơi, tất cả đều khẳng định đúng như ông Hiền trình bày.

Ông Tiếu Văn Cừ, Phó Chủ tịch UBND xã An Cư, cho biết: “Tôi cũng là người nuôi tôm gần chỗ ông Hiền. Hôm đó anh tôi cũng bán tôm nên tôi tìm hiểu và biết được người đánh rơi tiền rồi được cháu Thảo nhặt, trả lại là một người chuyên mua bán tôm ở thị xã Sông Cầu (Phú Yên) chứ không phải ông Hiền”.

Là người trực tiếp đi xác minh sự việc nhưng khi trao đổi với phóng viên, thầy Văn thừa nhận cũng không xác định được ai là người đã nhận lại bọc tiền trên. Thầy cho biết: “Người dân biết trong ngày em Thảo nhặt được bọc tiền của một người bán tôm, ông Hiền bán tôm được 1,2 tỉ đồng nên đoán bọc tiền đánh rơi là của ông Hiền chứ hiện nay không ai biết người nào đã nhận lại bọc tiền đó và số tiền là bao nhiêu. Tôi đã đến nhà ông Hiền để xác minh nhưng chưa gặp được ông ấy”.

Trong việc này, dù người đánh rơi và nhận lại tiền là ông Hiền hay ai khác, hành động của em Thảo cũng vẫn đáng được tuyên dương. Em không tham của rơi, không đòi hỏi được trả ơn, trả nghĩa… Chỉ tiếc là việc xác định người đánh rơi và nhận lại tiền nếu không chính xác lại phát sinh hệ lụy gây ảnh hưởng không hay cho người không liên quan.

TẤN LỘC