Vụ hơn 70 con chim bị tịch thu, tiêu hủy: Đâu là căn cứ pháp lý?

Quyết định của phường? Ngày 5-1, trao đổi với PV, Thiếu tá Bùi Quang Vinh, Phó Trưởng Công an phường 4, quận Tân Bình, cung cấp thêm thông tin: Việc tiêu hủy lồng chim và chim căn cứ vào quyết định tịch thu, tiêu hủy do UBND phường 4 ký. Trong đó, chim thì giao Chi cục Thú y, còn lồng thì giao công an phường tổ chức tiêu hủy. Có lập hội đồng tiêu hủy, gồm đại diện UBND phường, y tế, tổ dân phố, công an. Công an phường có sơ suất chưa tống đạt quyết định tiêu hủy cho đương sự vì đó là vào ngày Chủ nhật (2-1). Tuy nhiên, khi tiêu hủy có sự chứng kiến của bà Liễu (vợ ông Ký, chủ quán cà phê Thiên Ân - PV). Biên bản cho rằng chim không rõ nguồn gốc. Nhưng rất nhiều chim trong số bị tiêu hủy có giấy chứng nhận kiểm dịch. Ảnh: CHẤN NGUYÊN Bà Nguyễn Thị Thu Nga, Trưởng Trạm Thú y quận Tân Bình, tiếp tục cho rằng việc tiêu hủy là đúng quy định, nhằm hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh. Bà Nga nói: Trong hồ sơ thể hiện nội dung khai báo của bà Nguyễn Thị Liễu là số chim kiểng này không có giấy chứng nhận kiểm dịch, không rõ nguồn gốc. Lý do này, theo PV là không ổn thỏa do rất nhiều con trong số chim kiểng trên đều được cấp phép nuôi; có kiểm dịch sáu tháng một lần và TP.HCM hiện không nằm trong vùng công bố có dịch. Vã lại, việc quyết định tiêu hủy như đã phân tích là sai thẩm quyền. T. NGỌC - K.LY