Vụ “hỗn chiến, 2 người chết”: Bắt thêm một nghi can

(PL)- Ngày 23-2, Công an huyện Thanh Oai (Hà Nội) cho biết đã bắt giữ và bàn giao Đỗ Chỉnh, nghi can tham gia vụ hỗn chiến khiến hai người thiệt mạng, cho Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) điều tra theo thẩm quyền.

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, trưa 7-2, Đỗ Văn Bằng tổ chức tiệc và mời bạn bè đến dự. Sau đó đã xảy ra cãi nhau rồi ẩu đả. Một người tên Hoàn đã gọi thêm một nhóm thanh niên trong xã đến hỗn chiến. Hậu quả Lê Ngọc Trinh (trú tại Phụng Châu, Chương Mỹ) thiệt mạng. Còn Đỗ Ngọc Dự (trú tại Đồng Mai, Hà Đông) được đưa đi cấp cứu tại BV 103 nhưng cũng không qua khỏi. Các đối tượng tham gia vụ ẩu đả là Đỗ Hoàn, Đỗ Kiều, Nguyễn Thành Huy lần lượt bị công an bắt giữ. Còn Chỉnh trốn lên Lạng Sơn, mới đây Chỉnh quay về nhà cô ruột ở huyện Chương Mỹ thì bị bắt giữ. NGỌC PHONG