Vụ “kêu oan rồi tự vẫn trong trại giam”: CA tự mai táng nạn nhân

Cùng ngày, bà Nguyễn Thị Thanh Liễu (mẹ chị Yến) cho biết chiều 8-10, công an huyện yêu cầu gia đình bà làm đơn xin đưa xác chị Yến về nhà mai táng. Tuy nhiên, khi vợ chồng bà về nhà lo hậu sự thì lực lượng công an đã đưa quan tài chị Yến đến an táng tại nghĩa trang Thọ Vức (TP Tuy Hòa).

Cũng theo bà Liễu, trong ngày 8-10 gia đình bà nhận thông báo của Công an huyện Tuy An cho biết chị Yến chết tại BV Đa khoa huyện Tuy An vào ngày 7-10 nhưng không ghi giờ nào; nguyên nhân chết là “bị can tự treo cổ trong buồng giam”. Ngoài ra, gia đình bà Liễu còn nhận “giấy chứng tử” do phó chủ tịch UBND xã An Cư ký, ghi chị Yến “chết trên đường chuyển bệnh nhân vào bệnh viện”, nguyên nhân chết “chưa xác định”. Bà Liễu khẳng định “giấy chứng tử” này không phải do gia đình bà đi khai báo để lập.

Như Pháp Luật TP.HCM ngày 9-10 phản ánh, ngày 15-1, chị Yến bị Công an huyện Tuy An bắt tạm giam để điều tra tội cố ý gây thương tích. Tại phiên xử sơ thẩm ngày 19-3, TAND huyện Tuy An tuyên phạt bị cáo Yến 30 tháng tù về tội cố ý gây thương tích. Sau khi bị cáo kháng cáo kêu oan, ngày 1-7, TAND tỉnh Phú Yên xử phúc thẩm, tuyên hủy án vì chưa đủ cơ sở để buộc tội, có nhiều vi phạm nghiêm trọng về tố tụng, giao cấp sơ thẩm điều tra lại.

