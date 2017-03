Vụ khiêng quan tài ở Vĩnh Phúc: Công an làm việc với con rể chủ tịch tỉnh

Theo một lãnh đạo Công an tỉnh Vĩnh Phúc, ngay từ khi tiến hành điều tra vụ án đã có thông tin liên quan đến gia đình chủ tịch tỉnh. Chính vì vậy, cùng với sự vào cuộc của Bộ Công an, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cũng làm hết sức nghiêm túc, khách quan. Đến thời điểm hiện tại, các bị can khai rằng vụ án không liên quan tới ông Dũng và công an đang tiếp tục điều tra.

Sở dĩ công an mời ông Dũng lên làm việc là vì các bị can trong vụ án này có một thời gian ở trong căn nhà bốn tầng thuộc sở hữu gia đình chủ tịch tỉnh và vợ chồng ông Dũng có một thời gian ở trước đó. Căn nhà này chỉ cách Quán Tiên, nơi xảy ra va chạm giữa nạn nhân Nguyễn Tuấn Anh và một số thanh niên dẫn tới việc Tuấn Anh bị sát hại, vài chục mét.

Công an đang làm rõ vì sao các bị can lại tá túc trong căn nhà của người thân chủ tịch tỉnh, mối quan hệ của các bị can này với ông Dũng và có liên quan gì tới sự việc đêm 14-3 hay không.

Sau một thời gian lánh mặt tại nhà người thân, Nguyễn Văn Hiệp, em họ nạn nhân Tuấn Anh, đã quay trở lại làm việc tại tiệm sửa xe. Trước khi xảy ra vụ va chạm tại Quán Tiên, anh Hiệp đi cùng với Tuấn Anh đến quán và chứng kiến việc gây gổ, rượt đuổi... Công an đã xác định anh Hiệp không liên quan gì đến vụ án nên cho về.

