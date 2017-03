Vụ “kiều nữ” chạy Lexus tông chết người: Chủ xe là một “đại gia”

(PL)- Ngày 19-8, một nguồn tin cho biết đến nay sau 10 ngày xảy ra vụ tai nạn chết người, cơ quan điều tra Công an Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) vẫn chưa khởi tố bị can do còn phải trưng cầu giám định chiếc Lexus gây tai nạn.

Người chủ chiếc xe Lexus đã được xác định là ông NCT ngụ Tân Lập, Hàm Thuận Nam. Ông T. được cho là một “đại gia” xe ben và mua bán vật liệu xây dựng ở huyện Hàm Thuận Nam. Theo điều tra ban đầu, ngày 8-8, ông T. cho cô Nguyễn Thị Diễm Kiều (27 tuổi, ngụ Ma Lâm, Hàm Thuận Bắc) mượn xe Lexus bảy chỗ chạy về nhà. Đến 1 giờ sáng 9-8, khi đến xã Hàm Chính, xe do Kiều lái đã tông vào phía sau một xe máy khiến một thanh niên tử vong. Đến trưa cùng ngày, Kiều đã mang xe đến Công an Hàm Thuận Bắc đầu thú. Chiếc Lexus trên mang biển số 52P-5607 được khai đăng kiểm từ năm 2006. Tuy nhiên, qua khám nghiệm có dấu hiệu đây là biển số giả. Riêng số khung, số máy của chiếc Lexus này không có trong hồ sơ quản lý phương tiện ở Việt Nam. PHƯƠNG NAM