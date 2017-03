Vụ làm chết người đu ngoài cabin: Tạm giữ hình sự tài xế

Ngày 21-10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận đã có quyết định tạm giữ hình sự tài xế Nguyễn Tuấn An (43 tuổi, ngụ phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) và triệu tập những người liên quan để điều tra về cái chết của người đu ngoài cabin xe tải của An.

Ẩu đả vì vượt không được

Như thông tin ban đầu chúng tôi đã đưa, ngày 19-10, khi An bị buộc phải dừng xe tại khu vực xã Hàm Mỹ (Hàm Thuận Nam) thì Nguyễn Văn Tây (21 tuổi, ở xã Hàm Đức, Hàm Thuận Bắc) và một thanh niên khác nhảy lên cabin, yêu cầu An xuống xe. Tuy nhiên, An đã lách xe lấn trái, va với các xe chạy ngược chiều làm Tây tử vong. Ngày 21-10, Công an huyện Hàm Thuận Nam có báo cáo ban đầu về vụ việc này.

Theo báo cáo, lúc 17 giờ ngày 19-10, An chạy xe tải trên quốc lộ 1A hướng Hà Nội đi TP.HCM. Khi xe đến địa phận xã Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc thì xe của An chạy trước xe tải 86H-4949 do Nguyễn Văn Trinh (21 tuổi, trú xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc) điều khiển. Trinh bấm còi xin vượt nhưng đường hẹp, đang thi công nên An không cho vượt.

Kính xe tải của An bị nhóm thanh niên ném vỡ. Ảnh: PN

Hết đoạn đường hẹp, Trinh tăng tốc cho xe vượt lên trước, ép xe của An vào lề đường vì cho rằng An cố tình không cho vượt. Thế là hai tài xế xuống xe cự cãi dẫn đến đánh nhau. Trinh ra thùng xe rút một cây chĩa sắt lao tới đòi đâm nhưng An giật được, vứt xuống lề đường. Trinh bỏ chạy, An đến rút chìa khóa xe của Trinh rồi lên xe của mình tiếp tục chạy về hướng TP.HCM.

Khi Trinh quay lại xe thì mất chìa khóa xe nên gọi điện thoại cho em vợ là Nguyễn Văn Tây nói lại vụ việc. Nhận tin, Tây gọi điện thoại cho anh ruột và nhóm bạn ở xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam dùng mô tô truy đuổi theo xe của An.

Truy đuổi đến cùng

Khi An chạy xe đến địa bàn TP Phan Thiết thì thấy phía trước có một nhóm thanh niên dàn hàng ngang chặn đường. Biết đây là người nhà của Trinh nên An tăng tốc bỏ chạy, nhóm thanh niên này liền ném đá làm vỡ kính xe.

Sau đó, Tây và nhóm thanh niên lên hai xe máy truy đuổi, liên tục lạng lách, đánh võng để ép An dừng xe nhưng bất thành. Khi xe An chạy đến khu vực xã Hàm Mỹ (Hàm Thuận Nam), Tây và nhóm thanh niên chạy vượt lên phía trước, chặn ba chiếc xe tải khác phải dừng lại nên An bí đường, phải dừng xe lại theo. Tây và nhóm thanh niên yêu cầu An xuống xe để “nói chuyện” nhưng An không xuống, nhóm thanh niên này tiếp tục ném đá lên xe.

Thấy nguy hiểm, An cho xe lấn trái ra đường để vượt đoàn xe tải đang dừng phía trước thì Tây và một thanh niên khác nhảy lên bậc thang cabin, yêu cầu An tắt máy xuống đường “nói chuyện”. An không dừng xe, tiếp tục đánh lái về bên trái rồi tăng tốc và va chạm liên tiếp vào hông hai xe khách chạy ngược chiều, chèn Tây vào giữa rơi xuống đường thiệt mạng. Riêng người thanh niên cùng nhảy lên cabin với Tây kịp nhảy xuống đường nên thoát chết.