Vụ lao động tại xưởng may Vinastar cầu cứu: Bộ Ngoại giao đã nhận đơn

Chiều 28-5, đại diện khoảng 40 gia đình người lao động (NLĐ) tại Công ty Vinastar (Nga) đã trực tiếp gửi đơn cầu cứu đến Bộ Ngoại giao Việt Nam. Nội dung đơn phản ánh tình trạng công ty sử dụng lao động không thực hiện đúng hợp đồng ban đầu đã ký, áp dụng chế độ làm việc hà khắc mỗi ngày hơn 14 giờ, đời sống khắc khổ chỉ được ăn mỗi ngày hai bữa cơm, bị giam lỏng trong xưởng may không được đi ra ngoài. Thân nhân NLĐ đã khẩn thiết đề nghị các cơ quan có thẩm quyền cứu giúp con em thoát ra khỏi xưởng may và trở về nước. Đại diện cơ quan Bộ Ngoại giao xác nhận đây là lần đầu tiên họ nhận được đơn cầu cứu từ thân nhân của NLĐ bị giam lỏng tại xưởng may Vinastar ở Nga. Cơ quan này hứa sẽ chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Nga triển khai kiểm tra ngay tình hình thực tế để tìm hướng tháo gỡ. Gia đình những NLĐ cũng đã liên hệ với các cơ quan truyền thông để kêu cứu nhờ hỗ trợ giải thoát cho con em họ.

Trong khi đó, tại Công ty Vinastar Nga, khoảng 1 giờ 30 (giờ Việt Nam) ngày 28-5, nguồn tin từ lao động tại xưởng may Vinastar cho hay do không chịu nổi áp lực từ thời gian làm việc và chất lượng bữa ăn quá tồi tệ, khoảng 100 lao động đang làm việc tại xưởng may đã đồng loạt nghỉ việc để phản đối và yêu cầu công ty phải nhanh chóng đưa họ về nước. Công ty Vinastar đã có một loạt đối sách bất thường, họ ngừng cung cấp thẻ điện thoại, cắt điện ở nhà vệ sinh, nhà ăn.

Đại diện thân nhân NLĐ chờ gửi đơn trước cổng Bộ Ngoại giao. Ảnh: ND

Theo nguồn tin, mấy ngày gần đây sau khi báo Pháp Luật TP.HCM có bài phản ánh và nhất là sau cuộc đối thoại giữa thân nhân NLĐ, Đảng ủy, UBND xã Ba Vì với đại diện công ty tuyển dụng, Công ty Vinastar đã “dựng hiện trường giả” bằng cách sửa sang nhà xưởng nhà ở công nhân, họ thu dọn sạch nguồn thịt gà ướp lạnh, lòng heo đông lạnh, cho công nhân ăn đồ tươi, nước lọc. Đại diện công nhân khẳng định: “Chúng tôi biết rõ đây là cách để họ dàn cảnh hòng che mặt dư luận, đối phó với cơ quan chức năng nhằm bóc lột sức lao động chúng tôi mà thôi. Trước đây, chúng tôi thân cô thế cô, sợ bị áp bức, đánh đập, nay chúng tôi đồng loạt đứng lên, không như con rùa rụt cổ nữa để tự bảo vệ chính mình, chờ ngày trở về đoàn tụ cùng gia đình”. Trước thông tin hôm nay, đại diện Sứ quán Việt Nam tại Nga sẽ cùng một đài truyền hình đến kiểm tra thực tế tại Công ty Vinastar và gặp gỡ công nhân, những NLĐ tại đây rất phấn khởi, hy vọng. Mới đây, công ty đã điều các tổ trưởng, quản lý, thợ phụ và người khuân hàng ngồi vào các dây chuyền gia công hàng. Theo các công nhân, những người này đều là người nhà, họ hàng của lãnh đạo công ty này đưa sang làm việc tại xưởng may đã khá lâu. Không loại trừ khả năng công ty sử dụng những công nhân “giả” này để tiếp xúc với đoàn kiểm tra.

NLĐ sẽ cử ban đại diện để gặp cơ quan chức năng Theo các công nhân, họ đang thành lập ban đại diện để gặp mặt với đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Nga, phản ánh sự thật và đề nghị được công ty đưa về Việt Nam. “Không có tiếng nói của chính ban đại diện do chúng tôi bầu ra trong buổi làm việc với đại diện sứ quán, cơ quan chức năng thì cuộc làm việc sẽ không có giá trị. Vì không loại trừ khả năng công ty đưa người giả danh NLĐ để cung cấp cho cơ quan chức năng không xác thực thì chúng tôi chịu bị nhốt ở đây mãi hay sao” - đại diện NLĐ tuyên bố. Không gian chật chội, tối tăm trong xưởng may của Công ty Vinastar. (Ảnh do người lao động cung cấp) Công ty cung ứng lao động chịu trách nhiệm gì? Thông báo tuyển lao động ghi “Điều kiện đi lại, ăn ở bảo hiểm: Người chủ sử dụng cung cấp miễn phí” nhưng bốn tháng qua NLĐ bị trừ tiền ăn ở đến âm lương Sáng 28-5, đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 1 Hà Nội (HICCI) đã chủ động liên lạc với báo Pháp Luật TP.HCM để thông tin thêm. Ông Trần Văn Bình, Giám đốc Công ty HICC1, đã đưa ra ba bản sao hợp đồng lao động (HĐLĐ), các văn bản có liên quan và khẳng định tại Vinastar có 160 lao động người Việt Nam. Hiện nay có 70 lao đang đình công, số còn lại vẫn làm việc bình thường . Phóng viên: Trước phản ánh của các lao động ở Nga (giờ giấc, tiền lương, sinh hoạt), phía công ty nói gì? + Ông Trần Văn Bình: Từ phản ánh của Pháp Luật TP.HCM và gặp gỡ bà con xã Ba Vì, chúng tôi mới được nghe nói về điều đó và khá bất ngờ. Chúng tôi đã làm việc với Công ty Vinastar để chứng thực những phản ánh mà báo và người lao động đã nêu. Nếu đúng là như thế, chúng tôi sẽ kiên quyết yêu cầu Công ty Vinastar thực hiện đúng như hợp đồng. Sáng nay, chúng tôi đã có gửi văn bản qua Cục Quản lý Lao động ngoài nước và Sứ quán Việt Nam tại Nga. Trong vòng tháng 5 này, chúng tôi sẽ có văn bản trả lời. . Vậy thì ông lý giải thế nào về việc công nhân phản ánh về điều kiện ăn ở tồi tệ của họ? + Về việc này thì chúng tôi rất bất ngờ. Không loại trừ khả năng Công ty Vinastar là một xưởng “nửa trắng nửa đen”. Chúng tôi đang đứng về phía công nhân và đấu tranh cho họ. Những điều công nhân phản ánh là việc giữa Vinastar và công nhân. . Thế HICC1 có trách nhiệm gì trong đây không khi NLĐ đồng ý đi Nga vì nghe theo những cam kết trong hợp đồng giữa HICC1? + Chúng tôi có liên đới trách nhiệm. Thứ Ba ngày 29-5, Sứ quán Việt Nam và VTV4 sẽ đến Vinastar gặp gỡ công nhân và sẽ có những kết luận cụ thể . Liệu có khả năng đưa công nhân về nước theo yêu cầu của họ không? + Theo suy nghĩ riêng tôi thì điều đó khó xảy ra vì chủ lao động đã bỏ ra gần 2.000 USD chưa kể tiền vé máy bay để đưa được một công nhân Việt Nam qua làm cho họ. . Vì sao nhiều lao động ở Ba Vì đã làm bốn tháng rồi mà vẫn chưa có lương? + Họ có lương đấy chứ nhưng tiền lương đã trừ hết vào tiền ăn. Tôi thừa nhận có người bị âm. Thời gian sau này có thể là sau ba, bốn tháng, họ thạo việc, tiền lương của họ sau khi trừ chi phí bên đó, họ sẽ còn dư một số tiền để gửi về nhà. Trong thông báo tuyển lao động có ghi “Điều kiện đi lại, ăn ở bảo hiểm: Người chủ sử dụng cung cấp miễn phí” - và chúng tôi đưa bảng thông báo tuyển lao động chỉ cho ông Bình xem điều khoản ấy, ông Bình im lặng. NGUYỄN DÂN

PHONG ĐIỀN